Combattez Covid avec des licences obligatoires

Pour l’Inde, il n’y a guère d’autre choix que d’autoriser des licences obligatoires.

Les vaccins sont très demandés dans le monde, tout comme les médicaments comme le Remdesivir et le Tocilizumab, et les équipements médicaux comme les ventilateurs et les concentrateurs d’oxygène. Un grand nombre de pays, en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire, ont du mal à accéder aux vaccins, aux médicaments et à l’équipement.

Il ne peut y avoir d’occasion plus importante que les circonstances actuelles de délivrer des licences obligatoires pour la production de produits de santé brevetés.

La crise du Covid-19 souligne l’importance de règles commerciales mondiales flexibles. Les règles liant la propriété de la propriété intellectuelle (PI) aux mouvements transfrontières de produits impliquant la PI, tels que les vaccins et les médicaments, sont particulièrement importantes à cet égard. Les règles de l’OMC insistent sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans le commerce transfrontalier. Une implication de l’insistance est que les produits de santé comme les vaccins ne peuvent passer d’un pays à un autre qu’après s’être assuré que leurs développeurs, c’est-à-dire les sociétés pharmaceutiques, sont commercialement rémunérés pour leurs connaissances exclusives. Cela explique pourquoi les pays riches et à revenu élevé ont été bien en avance sur les autres pour ce qui est de l’obtention de vaccins et de la vaccination de leur population.

Si les brevets continuent de déterminer l’accès mondial aux vaccins et aux médicaments, la lutte contre Covid-19 restera un rêve lointain pour la plupart des pays.

Les règles du commerce mondial doivent renoncer à insister sur les obligations en matière de brevets. Cela ne veut pas dire que le développement de médicaments et de vaccins devient un exercice philanthropique. La crise sanitaire mondiale actuelle et la forte demande de médicaments et de vaccins signifient que leurs producteurs ont suffisamment de pays et de clients à approvisionner. Les grands volumes leur permettraient de récupérer les coûts de leurs investissements scientifiques. Mais ce que les développeurs de médicaments doivent éviter, c’est la tendance à faire des profits en exploitant l’impuissance des pays. Et les bénéfices affluent en effet pour des entreprises comme Pfizer, qui ont été parmi les premières à fabriquer des vaccins et à les vendre aux pays riches grâce à des accords d’achat anticipé.

L’un des moyens les plus efficaces par lesquels les règles du commerce mondial peuvent contribuer à un meilleur accès aux vaccins et aux médicaments est de permettre l’octroi de licences obligatoires. Les règles de l’OMC permettent aux pays de délivrer des licences obligatoires aux producteurs nationaux pour la fabrication de médicaments brevetés et d’autres produits. Ceci est autorisé dans des situations de graves problèmes de santé publique.

La loi indienne de 2005 sur les brevets prévoit la délivrance de licences obligatoires en cas d’urgence de santé publique. Dans le passé, cette disposition était utilisée pour permettre au fabricant de médicaments indien Natco de fabriquer localement Nexavar, un produit breveté de la société pharmaceutique allemande Bayer, pour le traitement des patients atteints d’un cancer du rein. La licence impliquait également le paiement de redevances à Bayer.

Dans des circonstances normales, les licences obligatoires sont délivrées après des consultations détaillées avec le titulaire du brevet. Ces consultations sont longues et prennent du temps à se conclure. Les conditions Covid-19 ne permettent pas un tel luxe à temps. Les licences obligatoires doivent être délivrées rapidement pour permettre aux entreprises indiennes de fabriquer des vaccins brevetés et des médicaments critiques.

La Cour suprême a demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de délivrer des licences obligatoires en vertu de la loi sur les brevets de 2005 pour la production locale de médicaments essentiels comme le remdesivir et le tocilizumab pour le traitement des patients atteints de Covid-19. Un banc de trois juges de la Cour suprême a décrit les conditions actuelles comme une urgence de santé publique et a suggéré d’explorer la possibilité de délivrer des licences obligatoires alors que les problèmes de redevances sont réglés simultanément.

Bien avant que les vaccins ne soient mis à la disposition du public, en octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud avaient demandé une dérogation temporaire des obligations d’application des brevets par les membres de l’OMC pour permettre un accès mondial plus facile aux médicaments et produits brevetés. La proposition, sans surprise, a été rejetée par plusieurs pays développés, y compris les États-Unis. Les grandes sociétés pharmaceutiques mondiales des États-Unis et d’Europe ont toujours réussi à faire pression sur leurs gouvernements pour protéger les brevets et les intérêts commerciaux.

Il est indéniable que les sociétés pharmaceutiques doivent générer des revenus suffisants pour récupérer leurs coûts de R&D et soutenir la recherche sur la découverte de médicaments et les nouvelles applications thérapeutiques. Mais Covid-19 est une situation où cette perspective doit être revisitée. Les droits de brevet et les rendements commerciaux des connaissances exclusives ne peuvent pas être primordiaux à ce stade. Les moyens les plus rapides et les plus rentables d’obtenir des vaccins et des médicaments contre le Covid-19 sont désormais impératifs.

Pour l’Inde, il n’y a guère d’autre choix que d’autoriser des licences obligatoires. Ces licences ne devraient pas se limiter à la production locale de médicaments brevetés. Ceux-ci peuvent également explorer la possibilité d’exporter des produits brevetés fabriqués en Inde vers des pays qui en ont désespérément besoin.

Les dispositions relatives aux licences obligatoires en vertu de la loi indienne sur les brevets sont conformes à l’OMC. Il ne devrait y avoir aucune hésitation à utiliser ces dispositions. Dans le même temps, il est important que l’Inde travaille avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays, qui s’étaient opposés à la proposition de l’Inde à l’OMC, pour que l’organe commercial mondial parvienne à un consensus sur l’autorisation des flexibilités dans les règles commerciales que l’Inde et L’Afrique du Sud avait exigé. La récente décision des États-Unis de travailler pour garantir que les brevets n’obstruent pas le flux de médicaments et de vaccins pour lutter contre Covid-19 devrait être d’une grande aide à cet égard.

L’auteur est chercheur principal et responsable de la recherche (commerce et économie), Institut d’études sud-asiatiques, Université nationale de Singapour. Les opinions sont personnelles. amitendu@gmail.com

