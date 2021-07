Combattez en ligne avec Bob l’éponge, Razmoket et le TMNT dans Nickelodeon All-Star Brawl ⋆ .

Nickelodeon, Ludosity et Fair Play Labs ont annoncé leur nouveau jeu de combat de plateforme La bagarre des étoiles Nickelodeon. Ce combattant multijoueur en ligne sortira sur Xbox One, Series X/S, Playstation 4/5 et Nintendo Switch et mettra en vedette les personnages Nickelodeon préférés des fans. Regardez la bande-annonce ci-dessous pour voir certains des personnages qui feront leur apparition cet automne.

La bagarre des étoiles Nickelodeon mettra en vedette un casting de personnages vedettes de la vaste liste de franchises de dessins animés bien-aimées de Nickelodeon, y compris Bob l’éponge Carré, Teenage Mutant Ninja Turtles, Salut Arnold !, Aaahh!!! De vrais monstres, Razmoket et beaucoup plus. Les joueurs pourront choisir parmi tous ces personnages et plus encore et participer à des batailles multijoueurs en ligne et locales pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs ou tester leurs compétences contre l’IA.

Il y a 20 niveaux différents sur le thème de Nickelodeon à combattre avec des scènes inspirées de lieux de spectacles tels que le Technodrome de Teenage Mutant Ninja Turtles et Jellyfish Fields de SpongeBob SquarePants.

Avec:

Une distribution de stars de personnages bien-aimés à combattre, chacun avec son propre ensemble de mouvements et son propre style de jeu à maîtriser. 20 niveaux différents inspirés des univers emblématiques de Nickelodeon. Défiez vos compétences contre l’IA, ou affrontez d’autres joueurs dans un mode multijoueur compétitif en ligne et local pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Débloquez des mouvements avancés uniques à la personnalité de chaque personnage dans la galerie du jeu.

La bagarre des étoiles Nickelodeon sortira sur Xbox, Playstation et Nintendo Switch cet automne.

Lien source