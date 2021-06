Combattez Jose Mourinho, faites-vous tatouer par Alan Brazil

in

Luke Shaw ne sait pas ce qu’il fera si l’Angleterre remporte l’Euro 2020, il a donc décidé de mettre le pouvoir entre vos mains.

L’arrière gauche des Three Lions a promis de laisser les auditeurs de talkSPORT décider de la façon dont il célébrerait si l’Angleterre soulevait le trophée Henri Delaunay le mois prochain.

talk-sport

Shaw pourrait finir par regretter cette décision le 11 juillet !

Darren Bent de talkSPORT a promis de se teindre les cheveux en blond comme Phil Foden – et Paul Gascoigne, bien sûr – tandis que Declan Rice a dit qu’il aurait sa toute première pinte de bière, tout comme Jadon Sancho… si sa mère le lui permet.

Mais Shaw se demandait des choses à faire lorsqu’il s’est adressé exclusivement à Faye Carruthers de talkSPORT.

“C’est dur. J’essaie de penser à une première chose que je pourrais faire, j’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de choses », a déclaré Shaw

« Je ne peux plus rien faire avec mes cheveux parce que je n’ai plus grand chose ! »

Et il pourrait vivre pour regretter ce qu’il a dit ensuite, avec les babillards de talkSPORT déjà inondés de suggestions farfelues sur ce que la star de United devrait faire.

“Je laisserai talkSPORT décider”, a-t-il ajouté. “Je m’en fiche, si nous gagnons l’Euro, je ferai n’importe quoi.

« Tout ce que veulent les auditeurs ou talkSPORT, je le ferai !

.

Il y a une suggestion qui ne laisserait pas les supporters de son club, Manchester United, plus heureux

« Du moment que c’est, vous savez, raisonnable. Pas quelque chose de fou, mais je vais le faire.

Alors, que devrait faire la star de l’Angleterre et de Manchester United ? L’équipe du petit-déjeuner a mis cela aux auditeurs et a assuré que certaines suggestions étaient plus judicieuses que d’autres…

Pas Shaw quoi faire

Les auditeurs de talkSPORT ont suggéré ce que Luke Shaw pourrait faire si l’Angleterre remportait l’Euro 2020

Combattez Jose Mourinho dans l’Octogone Faites-vous tatouer Alan Brazil et Ally McCoist Portez un gilet au premier match de la saison de Manchester United Portez une chemise Man City en revenant avec un trophée Rampez comme un chat (comme George Galloway sur Big Brother) sur le terrain si l’Angleterre gagne Présent talkSPORT Breakfast show Swim the Thames avec Alan Brazil

Comme McCoist l’a dit dans l’émission Breakfast de mercredi : « Un tatouage de moi et de Big Al ? Cela envahirait tout son corps !

Shaw et l’Angleterre ont lancé leur campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire contre la Croatie dimanche.

Leur prochaine sortie les voit affronter Auld Enemy Scotland à Wembley vendredi soir, que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT et talkSPORT 2.

