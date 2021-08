Combattez la canicule avec la meilleure musique grâce aux Samsung Galaxy Buds Live maintenant en vente à 81 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce aux écouteurs sans fil, en particulier ceux avec suppression active du bruit, nous pouvons emporter notre musique où nous voulons, et cela nous permet de profiter de la bonne musique mais aussi des appels où que ce soit, quelque chose dont vous aurez sûrement besoin cet été .

S’il y a quelque chose d’essentiel que vous devriez emporter cet été, ce sont vos écouteurs sans fil, et c’est pourquoi il est temps de les renouveler grâce à l’offre que nous avons trouvée pour pouvoir acheter les tout nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds Live dans un offre de plus de 50 %.

Et grâce à cette offre vous pouvez acheter les Samsung Galaxy Buds Live à 81,80 euros, ce qui représente pas moins d’un 117,20 € de réduction En ce qui concerne son prix précédemment marqué, l’une des offres les plus remarquables que vous trouverez pendant tous ces mois.

Casque sans fil Samsung au design innovant et au son calibré par AKG. Ils sont faciles à synchroniser et peuvent être facilement configurés avec l’application. Ils offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie et leur boîtier dispose d’une recharge sans fil. Ils fonctionnent également avec les mobiles d’autres marques.

Et maintenant vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Buds Live à 81,80 euros sur Amazon, une remise de 59% sur un produit que vous pourrez recevoir chez vous au cours des prochains jours, pour en profiter les semaines restantes de l’été et ça c’est aussi sûr pour devenir votre meilleur compagnon en automne et en hiver.

Outre la suppression active du bruit, ce que nous aimons dans ces Samsung Galaxy Buds Live c’est qu’ils sont vraiment élégants grâce à leur finition métallique brillante, et qu’en plus ils s’adaptent ergonomiquement à nos oreilles pour même pouvoir les porter tout au long de la journée.

En plus de la musique, nous pouvons les utiliser pour l’objet d’appels afin de pouvoir les entendre clairement et clairement. Ses deux microphones externes sont capables de détecter le bruit provenant de l’extérieur et de le bloquer avant qu’il n’atteigne le microphone interne.

De cette façon, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live seront désormais l’un de vos meilleurs compagnons, vous offrant toujours la meilleure qualité sonore en musique et en appels.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.