Combattez la ruée du Black Friday avec d’énormes remises sur les enceintes et les écrans Nest

Google prend de l’avance sur la ruée vers le Black Friday en réduisant certains de ses meilleurs produits. Le Nest Audio bénéficie d’une remise considérable, le ramenant à près de la moitié de son prix d’origine. Google propose également une remise sur son Nest Hub (2e génération).

Lancé initialement à 100 $, Nest Audio est l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents que vous pouvez acheter en ce moment. Il a rarement vu une remise aussi importante, Google réduisant son prix à seulement 60 $. Notre examen du Nest Audio met en évidence à quel point la qualité sonore est impressionnante, sans parler de ses micros à champ lointain pour capter votre voix dans la pièce, ce qui facilite l’aboiement des commandes à l’Assistant Google.

Avec plusieurs couleurs différentes disponibles, il est également facile pour l’enceinte Next Audio de s’intégrer dans n’importe quelle maison.

De plus, le Next Hub de deuxième génération est réduit à seulement 50 $, soit la moitié de son prix d’origine de 100 $. Cet écran intelligent a presque tout ce dont vous avez besoin pour contrôler votre maison avec votre voix ou du bout des doigts, ce qui vous permet de voir facilement ce qui se passe dans la maison. Il dispose également d’un suivi du sommeil impressionnant basé sur un radar afin que vous puissiez voir à quel point vous avez bien dormi et trouver des moyens d’améliorer vos habitudes de sommeil.

Le Black Friday sera forcément fou, il est donc préférable de commencer à faire le plein de produits technologiques maintenant tant qu’ils durent ! Qui sait si ces offres particulières reviendront lorsque le Black Friday ou le Cyber ​​Monday arriveront.

