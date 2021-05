Combattez le pouvoir ⋆ .

Compte tenu de tout ce qui se passe ces derniers temps, est-il étonnant que la justice sociale ait eu la priorité sur le football?

Un personnage après l’autre a affronté la brutalité policière dans All American Saison 3 Episode 12.

C’est dommage que la saison de South Crenshaw ait été écourtée, mais au moins c’était pour la bonne raison.

Bottom line: Un changement dans les pratiques policières sera beaucoup plus bénéfique dans la vie de ces étudiants que leur carrière probablement de courte durée dans le football.

Il est probable que les joueurs de South Crenshaw l’ont reconnu. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison, Spencer était le Charger le plus susceptible de se diriger vers un programme universitaire.

Étrangement, j’ai ressenti le pire pour la seule femme blanche du casting.

Olivia aurait dû accepter l’explication de Laura selon laquelle ces choses sont compliquées. Au lieu de cela, Olivia, bien-pensante, a divulgué les images de la caméra corporelle de la police, torpillant les poursuites engagées par Laura contre les flics en question et sa courte carrière en tant que procureur de district.

Laura a légitimement fondé Olivia pour avoir fait quelque chose qui était à la limite de l’illégalité et a définitivement rendu l’effort de Laura pour obtenir justice pour Tamika d’autant plus difficile.

Du bon côté, cela n’a pas fait rechuter Olivia.

Et à la fin, Olivia a utilisé son arme de choix – le podcast – pour s’excuser auprès de Laura et tenter de faire les choses correctement.

La pauvre Laura a non seulement dû faire face à une carrière et à une ville en ébullition, mais aussi être en grande partie une mère célibataire de deux adolescents maussades (peut-être que cette phrase est redondante).

Pas étonnant qu’elle soit tombée en panne dans le bureau de Billy. Heureusement, Mama Grace s’est arrêtée au bon moment et a donné à Laura un discours d’encouragement dont elle avait grand besoin.

Cela n’a pas aidé Laura que Billy ait été MIA pendant une grande partie de cette crise. Pourtant, il était difficile de lui reprocher d’avoir demandé l’avis médical dont il avait manifestement besoin d’un neurologue.

Le choix apparent serait une sorte de lésion cérébrale après tous les coups qu’il avait subis tout au long de sa carrière de footballeur.

Malheureusement, son neurologue ne pouvait pas définitivement exclure un CTE sans une autopsie. Mais le chagrin causé par la maladie persistante de sa mère qui l’a obligé à bloquer cette période avait du sens.

Billy a également eu ce dont il n’avait pas besoin, quelques désaccords avec le capricieux Willy, qui vient de réapparaître dans la vie de son petit-fils doré Jordan.

Des compliments à Billy pour ne pas avoir abattu le désir de protestation de Spencer, même si cela peut finalement signifier la fin de South Crenshaw tel que nous le connaissons.

Spencer a certainement vu les deux côtés de la façon dont la police gère les Noirs. Il a été face contre terre avec le fils du procureur et a été libéré avec un avertissement alors qu’il était avec la fille du procureur.

C’est un idéaliste qui a de bonnes intentions et qui est sincère dans ses efforts pour obtenir justice pour Tamika.

Grace l’a averti de profiter du football tant qu’il le pouvait et d’équilibrer sa vie avec son désir de justice sociale.

Cependant, comme Olivia, il n’avait pas complètement réfléchi aux choses.

Le football va sortir Spencer de Crenshaw. Mais qu’en est-il de Chris et de ses autres coéquipiers dont la chance de montrer leurs capacités vient d’être interrompue au nom de la réforme de la police?

Il est plus facile de faire un grand geste lorsque votre avenir est assuré.

Vous saviez juste qu’un discours passionné venait de Spencer alors qu’il se tenait devant la peinture murale de Tommie Smith et du salut au pouvoir noir de John Carlos aux Jeux olympiques de Mexico en 1968.

Et son discours était inspirant, un discours que la bande-annonce montre en public dans le prochain épisode.

Cependant, au moins Spencer montrait encore du feu, contrairement à Jordan.

Des négociations étaient en cours entre les deux ensembles de parents pour l’annulation de son mariage avec Simone, et il n’a pas fait un petit cri comme si c’était un accord conclu. (Et la mère de Simone n’était-elle pas une chienne arrogante?)

Jordan en avait beaucoup dans son assiette: la fin de sa saison de football (carrière?), Son mariage malavisé sur les rochers, les tensions à la maison entre Laura et Olivia.

Simone avait des raisons de s’inquiéter de sa dépression. Il a certainement agi de cette façon.

Asher a essayé d’aider Simone, jusqu’au moment où il a découvert qu’il était l’un des rares à ne pas être au courant du mariage. On comprend pourquoi Asher était bouleversé par cela.

Il a fallu à Spencer dire essentiellement: «Mec, j’ai abandonné ma saison pour le plus grand bien», pour sortir Jordan de son funk.

Malheureusement, Jordan ne comprend toujours pas la gravité d’une commotion cérébrale. Spencer a fait la seule chose qu’il pouvait: offrir de former Jordan en échange de Jordan voir le thérapeute de Spencer.

Jordan a désespérément besoin d’un étranger pour lui dire la vérité, et c’est le Dr Spears qui le fait.

Layla a suivi les conseils de Simone et est allée voir Olivia quand Olivia avait le plus besoin d’un ami et a pu amener Olivia à voir un moyen de sortir du désordre qu’elle avait créé pour sa mère.

Layla a aidé Olivia à faire passer le mot pour effacer le nom de Laura via le podcast d’Olivia.

Les vraies couleurs de Mo se sont finalement manifestées alors qu’elle séduisait Preach pour poursuivre son plan visant à ruiner l’avenir de Coop.

Preach la verra-t-elle à temps pour avertir Coop?

Pour renouveler les scénarios de justice sociale de cette saison, regardez All American en ligne.

Spencer avait-il raison de demander à son équipe d’abandonner sa saison?

La Jordanie est-elle sur la bonne voie?

Olivia a-t-elle appris de cette expérience?

Commentaires ci-dessous.

Modifier Supprimer

Dale McGarrigle est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.