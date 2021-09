Combattez sur le tapis rouge ! La mitrailleuse Kelly contre McGregor Showdown

Le combattant de MMA, Conor Mcgregor, a joué dans un combat douloureux dans les installations où se déroule le #VMA On suppose que Conor a demandé une photo à MGK, l’artiste a dit non et a poussé Conor. La boisson de Conor s’est renversée sur ses vêtements. pic.twitter.com/5Bf4m9Hn4t – chikymix (@_kirv1) 13 septembre 2021

Heureusement, un membre de la sécurité a réussi à éviter un coup du boxeur et la dispute n’est pas passée à plus grande. Dès qu’ils parvinrent à les séparer, chacun continua son chemin et oublia le désaccord. Peu de temps après, les caméras ont capturé Machine Gun Kelly essuyant son manteau car au milieu du combat il McGregor a jeté la boisson qu’il tenait dans une de ses mains et l’a salie.

À la fin de l’événement, le boxeur a accordé une interview dans laquelle il a qualifié Gun Kelly de “Petit garçon vanille” et Il a nié avoir demandé une photo au rockeur. « Absolument rien ne s’est passé. Il ne m’est rien arrivé, je ne me bats qu’avec de vrais combattants, des gens qui se battent vraiment, tu vois ce que je veux dire, je ne me bats pas avec des “petits rapers vanille”. Je ne le connais même pas, je ne sais rien de lui juste qu’il était avec Megan Fox« McGregor a déclaré à Entertainment Tonight.