Combattez votre musophobie dans le DLC gratuit Demeo Realm of the Rat King

Notre robot d’exploration de donjons VR préféré obtient la première de plusieurs extensions gratuites, remplies de nouveaux ennemis et capacités effrayants.

Que souhaitez-vous savoir

Sorti aujourd’hui, le DLC gratuit Realm of the Rat King est disponible pour tous ceux qui battent la première campagne. Il comprend de nouveaux environnements, de nouveaux ennemis comme la Gorgone, de nouvelles cartes et le boss titulaire. Actuellement disponible sur Quest et Quest 2, le jeu de base de Demeo coûte 30 $ et pourrait bientôt arriver dans la Faille.

Resolution Games a révélé aujourd’hui la première de plusieurs extensions prévues pour Demeo, son sosie de Dungeons and Dragons basé sur la réalité virtuelle. Intitulé Realm of the Rat King, il vous fait plonger, vous et vos compagnons aventuriers, dans les égouts de Sundhaven pour enquêter et éradiquer une récente épidémie de rats sauvages.

Demeo a initialement été lancé avec une seule campagne intitulée The Black Sarcophagus, qui contenait trois donjons pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Alors que certains des éléments du donjon sont générés de manière procédurale – ajoutant une valeur de relecture bien nécessaire – vous terminerez généralement une partie (ou mourrez) en quelques heures seulement. Realm of the Rat King ajoutera une variété et un temps de jeu bien nécessaires à l’expérience.

Outre la nouvelle mission et l’environnement d’égout peu recommandable, l’extension ajoute de nouveaux ennemis comme le champignon Spore et la gorgone, ainsi que de nouvelles capacités de carte comme la torche et l’antitoxine qui correspondent au thème de votre prochaine aventure.

La société a prévu de futures expansions, comme le suggère un article sur Twitter montrant des concepts artistiques pour les environnements urbains et forestiers. Mais contrairement à Realm of the Rat King, qui a été annoncé en même temps que le jeu principal, ces extensions pourraient encore être loin avant de pouvoir les essayer.

“‘Realm of the Rat King n’est que le premier ajout de nombreuses nouvelles aventures que nous avons en préparation”, a déclaré Tommy Palm, PDG de Resolution Games. “Nous introduirons plus de magie, plus de chaos et encore plus de héros au fil du temps pour que les joueurs puissent faire la fête et sonder les profondeurs de la réalité virtuelle.”