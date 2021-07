“Combattre Ali a été difficile pour moi parce que c’était un homme bon” ﹣Earnie Shavers

(Photo : fourni

L’un des puncheurs les plus meurtriers des poids lourds était Earnie Shavers, son style a posé des problèmes aux boxeurs avec un style insaisissable et un bon jab, parmi eux se trouvaient Larry Holmes et Muhammad Ali, mais néanmoins dans ses mémoires, il a écrit à quel point il était triste de se battre avec Ali à cause de la grande appréciation que j’ai ressentie envers lui :

“Se battre avec Ali a été difficile pour moi car c’était un homme bien, c’était mon idole, avant de nous affronter il m’avait aidé plusieurs fois, il m’a laissé utiliser son terrain d’entraînement gratuitement, me donnant des conseils sur ce qu’il faut faire contre d’autres boxeurs , je l’aimais personnellement et tu détestes voir une légende comme lui vaincue, mais en même temps il s’est battu pour ma famille et pour moi ».

Ce fut un combat difficile pour Muhammad qui malgré tout a gagné par décision unanime. Presque toujours, Ali s’est lié d’amitié avec ses adversaires (à l’exception de Frazier qui l’a détesté pendant des années), qui ont fait l’éloge de lui, laissant entendre à quel point il était une personne formidable.