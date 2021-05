Combattre COVID-19: Désormais une plate-forme pour aider les gens à trouver des créneaux de vaccination Covid

Cela a permis aux entreprises de faire des affaires de manière plus rapide, plus simple et plus sûre.

La vaccination est désormais ouverte aux personnes entre 18 et 44 ans, mais il est difficile d’obtenir un rendez-vous car les créneaux se remplissent rapidement. Le cabinet de technologie juridique Leegality a trouvé une solution. Il a lancé une plateforme – covid.leegality.net – pour aider les citoyens à trouver des créneaux de vaccination à travers l’Inde. Il suffit de s’inscrire sur la plateforme avec son identifiant de messagerie et de mentionner son état et son district de résidence. La plateforme est programmée pour vérifier dans l’application CoWIN les créneaux de vaccination disponibles pour les citoyens de plus de 18 ans, toutes les deux minutes! Les utilisateurs peuvent être informés par e-mail des créneaux de vaccination disponibles dans les centres à proximité.

Depuis le lancement de cette plateforme la première semaine de mai, plus de 10 000 personnes dans 400 districts utilisent l’outil pour suivre les créneaux de vaccination. Shivam Singla, fondateur et PDG de Leegality, a déclaré: «Nous sommes confrontés au plus grand défi de santé avec la pandémie de Covid-19. Un moyen sûr de surmonter cela en toute sécurité est de se faire vacciner.

Covid.leegality.net est notre effort pour faciliter le processus de vaccination et encourager plus de personnes à se faire vacciner. Bien qu’il existe plusieurs outils similaires, nous avons réalisé qu’une appréhension commune concernait la sécurité des données personnelles telles que les identifiants de courrier électronique. Nous avons utilisé notre vaste expérience dans le maintien de protocoles de sécurité des données conformes RBI et SEBI pour notre plate-forme eSign lors de la création de ce tracker. Les données sont donc entièrement cryptées et sécurisées. »

Créée en 2016, Leegality est une solution unifiée de flux de travail eSign, eStamp et document, conçue sur mesure pour les besoins des entreprises indiennes. La société aide les entreprises indiennes à se libérer des chaînes de la documentation papier en leur permettant de signer et de gérer leurs documents critiques de manière entièrement numérique.

Cela a permis aux entreprises de faire des affaires de manière plus rapide, plus simple et plus sûre. La clientèle de Leegality comprend plus de 750 entreprises, des startups aux plus grands conglomérats bancaires – tels que Udaan, NoBroker, Dunzo, Razorpay, WeWork, etc. – aux entités du groupe HDFC, ICICI, Axis, IndusInd, Federal Bank, Bank of Baroda, SBI , etc.

