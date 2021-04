Combattre Covid-19: le PM Modi passe en revue les préparatifs des forces armées; La marine, l’IAF transportent et livrent de l’oxygène

Selon le porte-parole officiel de la marine indienne, dimanche matin (25 avril 2021), INS Sharda, basé à Kochi, a entrepris le transfert de fournitures médicales essentielles vers la capitale de l’UTL, Kavaratti. (Crédit photos: Indian Air Force)

Les navires de la marine indienne, du Southern Naval Command à Kochi sous la mission d’Oxygen Express, ont navigué vers le territoire de l’Union de Lakshadweep (UTL) pour aider l’administration locale. Selon le porte-parole officiel de la marine indienne, dimanche matin (25 avril 2021), INS Sharda, basé à Kochi, a entrepris le transfert de fournitures médicales essentielles vers la capitale de l’UTL, Kavaratti.

À bord, il y avait des magasins comprenant 35 bouteilles d’oxygène, des équipements de protection du personnel (EPI), des masques, des kits de test de détection rapide d’antigène (RADT) et d’autres articles pour lutter contre la pandémie COVID 19. A Kavaratti, le débarquement des magasins a été coordonné par le personnel de l’INS Dweeprakshak. Ensuite, le navire a poursuivi sa mission vers l’île de Minicoy pour le débarquement des bouteilles d’oxygène et des fournitures médicales.

En outre, 41 bouteilles d’oxygène vides des îles ont été embarquées à bord du navire de location de la marine indienne, Meghna. Ce navire a navigué vers Kochi pour le remplissage des bouteilles vides, et retournera bientôt à UTL avec des bouteilles remplies.

Et pour s’assurer que l’Oxygen Express continue sur la bonne voie, les opérations sont supervisées par l’officier en charge de la marine à Lakshadweep en coordination avec l’administration UTL.

Un contingent naval comprenant un médecin, deux assistants médicaux et un marin supplémentaire a été envoyé par la marine pour assister l’administration civile dans la lutte contre le COVID 19 sur l’île de Kadmat,

Ils étaient délégués de la SNC, Kochi ainsi que de l’INS Dweeprakshak, Kavaratti.

Qu’a fait de plus la marine?

Dix lits, y compris des installations de soins intensifs pour les patients de Lakshadweep, ont été réservés à l’INHS Sanjivani, Kochi. Il s’agit de faire face aux pénuries de lits dans les îles. De plus, Naval Air Station INS Garuda a été mis en alerte. Cela a été fait pour étendre les installations de l’aérodrome naval pour les hélicoptères UTL qui transporteront les patients.

Pods d’évacuation d’air

Ces pods développés l’année dernière par le Naval Aircraft Yard de Kochi vont être utilisés pour le transport aérien des patients COVID-19 des îles ainsi que d’ailleurs.

L’armée de l’air indienne déploie une flotte de transport pour transporter des pétroliers à oxygène

Selon le porte-parole officiel de l’IAF, «Lundi, un avion de transport C17 a atterri à Dubaï pour le transport aérien de 7 conteneurs d’oxygène cryogénique vides. Une fois le chargement terminé, il retournera en Inde et devrait atteindre Panagarh vers 17h30 lundi. » La base aérienne de Panagarh est au Bengale occidental et à partir de là, les conteneurs iront par la route pour les recharges.

Dimanche, un avion C-17 avait transporté par avion 2 camions-citernes à oxygène cryogénique d’une capacité de 15 000 litres chacun depuis la base aérienne de Gwalior et il a été largué à Ranchi.

Le Premier ministre examine les préparatifs des forces armées

Le Premier ministre Narendra Modi a passé en revue lundi les préparatifs et les opérations entreprises par les forces armées pour faire face à la pandémie.

Il a été informé par le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat.

Tous les membres du personnel médical des forces armées qui ont pris leur retraite ou qui ont pris une retraite prématurée au cours des deux dernières années sont rappelés. Le CDS a déclaré au Premier ministre qu’ils travailleraient dans les installations COVID plus proches de leurs maisons.

Une demande similaire a été adressée à d’autres médecins qui ont pris leur retraite plus tôt et qui ont été priés de mettre leurs services à disposition des lignes d’assistance d’urgence.

Selon le CDS, tous les médecins en poste au QG de commandement, au QG du Corps, au QG de la Division et au QG similaire de la Marine et de la Force aérienne seront employés dans les hôpitaux.

En outre, des bouteilles d’oxygène disponibles auprès des forces armées dans divers établissements vont être libérées pour les hôpitaux et de plus en plus d’installations sont créées en grand nombre pour faire face à l’augmentation du nombre de cas positifs au COVID.

