Combattre le pouvoir, des pistolets sexuels à l’anti-drapeau

Dans Pistolets sexuels‘ film, La grande escroquerie rock’n’roll, Malcolm McLaren donne un aperçu de la politique punk des années 70, disant à Helen Wellington-Lloyd qu’elle ne devrait « jamais faire confiance à un hippie – cherchez l’événement en cours », avant d’admettre que le jubilé d’argent de la reine Elizabeth II a fourni le parfait sujet politique et populiste pour que le rock’n’roll anarchique des Sex Pistols « exploite à fond ».

Aussi divertissant qu’il soit, personne ne dit que la version colorée des événements du film est ce qui s’est vraiment passé en 1977. Pourtant, le regretté manager des Pistols a raison sur une chose : le punk n’a jamais hésité à se battre avec la politique traditionnelle. Après tout, si l’on se souvient du manifeste originel du punk, l’un des grands principes n’était-il pas l’adoption d’une position contestataire et le rejet de l’idéalisme politique de l’époque ?

Ennemis publics

Certes, un fort contenu politique est un fil conducteur qui se tisse à travers l’histoire du punk depuis que le genre a émergé comme une force musicale des deux côtés de l’Atlantique au milieu des années 70. Commençant comme ils voulaient continuer, Sex Pistols immédiatement mettre le vent en poupe les autorités en jurant à la télévision aux heures de grande écoute dans l’émission Today, et ils sont effectivement devenus l’ennemi public n ° 1 après que la police a fermé leur tristement célèbre croisière en bateau pour le jubilé de la Tamise en juin 1977.

Les singles légendaires des Pistols « Anarchy In The UK » et « God Save The Queen » restent le manifeste le plus clair de la politique punk jamais enregistré, dessinant le modèle de pratiquement toutes les chansons punk politiques de valeur, tandis que Le chocLe premier album éponyme de 1977 contenait les classiques de l’ère Summer Of Hate « Career Opportunities », « London’s Burning » et leur couverture reggae punk et intelligente de « Police & Thieves » de Junior Murvin, traitant de problèmes tels que le chômage, les troubles civils et l’oppression policière – tous les sujets qui sont depuis devenus des ballons de football punk politiques.

Le punk s’est également très tôt aligné sur les mouvements socio-politiques, avec The Clash, The Ruts, Tom Robinson Band, Sham 69 et Stiff Little Fingers jouant des concerts en soutien à Rock Against Racism au Royaume-Uni en 1978-79. En effet, alors même que le punk commençait à se fragmenter en différentes factions, ceux qui étaient informés par l’éthique du punk conservaient souvent une orientation politique, avec les fentes, The Raincoats et Gang Of Four abordant les questions de consumérisme et de politique de genre, et la prise de conscience politique croissante de La confiturele chef, Paul Weller, l’amenant à écrire des chansons classiques telles que « Mr Clean », « Down In The Tube Station At Midnight » et « Eton Rifles », dans lesquelles il aborde des questions politiques telles que la violence liée à la droite et le système de classe britannique.

L’évolution des régimes politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 80 a également eu un impact sur le punk. Les deux premiers singles des pionniers du punk californien Dead Kennedys, « California Über Alles » et « Holiday In Cambodia », ont attaqué des cibles politiques au pays (gouverneur californien Jerry Brown) et à l’étranger (dictateur cambodgien Pol Pot), mais, pendant les années 80, le groupe a mené la charge contre le nouveau président républicain conservateur des États-Unis, Ronald Reagan, en publiant des albums brillamment satiriques tels que Plastic Surgery Disasters et Frankenchrist, et en organisant une série de concerts Rock Against Reagan.

Comment ça se sent ?

Le régime répressif de l’époque à l’échelle nationale a également contribué à engendrer une nouvelle génération d’actes punk « hardcore » plus durs et plus rapides, tels que Black Flag de Californie, les fusionnistes punk-reggae de Washington DC, Bad Brains, et Minor Threat de la même ville, qui prônait un « bord droit » mentalité, s’abstenir de boire, de se droguer et de manger de la viande – une philosophie proche du collectif punk britannique Crass, dont la philosophie anarcho-punk met également l’accent sur les droits des animaux, le féminisme et les questions écologiques, tout en rejetant ouvertement les méthodes de l’industrie musicale traditionnelle.

La politique punk de Crass et des autres grandes formations anarcho-punk du Royaume-Uni, telles que Poison Girls et Conflict, se sont également opposées avec véhémence au gouvernement conservateur britannique, dirigé par Margaret Thatcher, tout comme d’autres punks britanniques à tendance pacifiste tels que Discharge et Charged GBH, qui a joué une marque de punk plus rapide et plus agressive (souvent maintenant appelée « UK82 ») influencée par les pionniers du métal Motörhead.

Au cours des années 80, la politique punk a également mené la charge en réponse à la guerre brève mais dévastatrice du Royaume-Uni avec l’Argentine sur les îles Falklands. Bien que venant d’extrémités très différentes du spectre, l’étoile de la nouvelle vague Elvis Costello« Shipbuilding » (interprété par Robert Wyatt) et l’hymne bouillonnant de Crass « Comment ça se sent (être la mère de mille morts) ? » ont été parmi les réponses les plus retentissantes au conflit. Plus tard dans la décennie, des sommités de l’ère punk telles que Paul Weller, Billy Bragg et Tom Robinson ont également soutenu un collectif appelé Red Wedge, conçu pour favoriser le soutien au Parti travailliste contre les conservateurs dirigés par Margaret Thatcher lors des élections britanniques de 1987. .

Aux États-Unis, le président George HW Bush n’a pas réussi à inspirer le même niveau de rage que Ronald Reagan, bien qu’en janvier 1991, le punk ait joué un rôle majeur lors d’un concert mémorable de protestation contre la guerre du Golfe organisé devant la Maison Blanche alors qu’il était en résidence. . Organisé par le collectif d’activistes de Washington DC Positive Force et dirigé par Fugazi, le deuxième pilier de l’ex-Minor Threat, Fugazi, l’événement s’attaquait à la fois au problème des sans-abri en plein essor aux États-Unis et à l’implication de l’Amérique du Nord en Irak.

De formidables agents de changement

Pendant la révolution du rock alternatif des années 90, des groupes américains tels que Green Day, Rancid et The Offspring ont par inadvertance ramené la politique punk dans le courant dominant. Cependant, après les horribles événements du 11 septembre, le président George W Bush en est venu à représenter tout ce qui n’allait pas dans la politique américaine, et les punks du pays ont protesté en masse au début du 21e siècle.

Rappelant les concerts Rock Against Reagan de Dead Kennedys, le groupe punk NOFX a organisé une série de concerts et de compilations Rock Against Bush qui ont reçu un large soutien de la communauté punk contemporaine. Un peu plus tard, en 2004, la politique punk a de nouveau fait la une des journaux lorsque l’album franc-parler American Idiot de Green Day (écrit en partie en réponse à l’opinion du groupe selon laquelle les médias lavaient le cerveau du public américain) est arrivé dans une pochette avec des illustrations inspirées de la propagande communiste chinoise, Pourtant, il s’est vendu à six millions d’exemplaires aux États-Unis et a ravivé la popularité du groupe auprès d’une jeune génération.

L’ère numérique a rendu l’activisme punk populaire plus facile à organiser, et le punk en tant que force politique puissante continue de se profiler. En 2012, le collectif punk féministe russe Pussy Riot est devenu célèbre après que trois de leurs membres ont été envoyés en prison pour « hooliganisme motivé par la haine religieuse » à la suite de leur arrestation lors d’un concert de guérilla à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. Ailleurs, le punk islandais devenu politicien Jon Gnarr a formé le meilleur parti à la suite de la crise financière du pays, en 2008, et, après avoir été élu maire de Reykjavik, son parti d’ex-punks a dirigé avec succès le pays pendant quatre ans, employant des idéaux. basé sur la philosophie anarcho-punk de Crass.

Aux États-Unis également, les alt.rockers les plus politiquement conscients du pays restent vigilants à l’ère des fausses nouvelles et des faits alternatifs. À cette fin, d’influence punk grunge étoiles Confiture de Perles a récemment fait don de 90 pour cent des bénéfices de leurs spectacles au stade de Seattle pour aider les sans-abri de la ville, tandis que des actes tels que les punks de Pittsburgh Anti-drapeau et supergroupe crossover rap-punk incendiaire Prophètes de la rage continuer à parler avec éloquence contre l’injustice.

Rien de tout cela ne nous ramènera à 1977 pour la deuxième fois, mais les meilleurs de nos groupes punk politiquement motivés ont en eux d’être de formidables agents de changement.

Écoutez la meilleure musique punk sur Spotify.