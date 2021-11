Combattre le pouvoir : la politique du hip-hop

Depuis ses débuts, le hip-hop a été intrinsèquement politique – un véhicule puissant pour transmettre les messages que la société a besoin d’entendre. À travers la parole, ses MC ont souvent véhiculé la politique du hip-hop encore plus directement que celles de leurs prédécesseurs rock et folk.

Qu’il s’agisse du KRS-One de Boogie Down Productions qui décrit le voyage de la vache de l’abattoir à votre assiette, ou de Doug E Fresh (et, plus tard, Commun) en parlant du sujet sensible des droits reproductifs, le hip-hop a toujours été le genre où aucun sujet n’est interdit.

Imprégné de messages politiques

Datant de son les premières versions, le hip-hop a été imprégné de messages politiques. Sur la sortie de 1980 de Harlem World Crew « Rappers Convention », les paroles se lisent comme un reportage arraché aux gros titres, rapportant aux gens en rime : « Mais nous, les Américains, nous sommes malades et fatigués de ce spectacle de gong politique/ Alors nous » Renvoyez notre message à l’Iran : laissez nos gens partir/Maintenant, on nous a beaucoup bousculés mais nous n’avons pas peur de la guerre/Et l’Iran, votre petit jeu du chat et de la souris est vraiment devenu ennuyeux. »

Le hip-hop en tant que genre remonte à des groupes militants de création orale tels que The Last Poets et The Watts Prophets ; tout comme ils reflétaient les réalités de leur environnement, le hip-hop moderne livrait ses propres missives depuis la ligne de front, devenant, comme Ennemi public leader Chuck D dites-le, « CNN de l’Amérique noire ». Pendant une bonne partie d’une décennie, une grande partie de la politique du hip-hop a tourné et a réagi aux politiques du président Ronald Reagan, qui a exercé ses fonctions de 1981 à 1989.

CNN de l’Amérique noire

Les tout premiers disques de hip-hop ont attiré l’attention de l’Amérique urbaine et d’une partie importante du courant dominant, et, en janvier 1983, Robert Hilburn a écrit dans le Los Angeles Times : « Le message de Grandmaster Flash & The Furious Five était le plus remarquable single de 1982. Un disque révolutionnaire de sept minutes qui est une chronique brillamment compacte de la tension et du désespoir de la vie de ghetto qui déchire l’innocence du rêve américain.

Alors que le couplet de clôture emblématique du morceau figurait à l’origine sur le morceau « Super Rappin' » du groupe en 1979, le chanteur principal de Grandmaster Flash & The Furious Five, Grandmaster Melle Mel, l’a interprété sur « The Message ». À jamais oint comme le père du hip-hop moderne et socialement conscient, Melle Mel a ensuite écrit plusieurs chansons qui ont inspiré des générations de MC à écrire des rimes qui allaient bien au-delà de la fanfaronnade et des fanfaronnades matérialistes enracinées dans le genre.

De « Message II (Survival) » aux emblématiques « White Lines », « Beat Street Breakdown », « New York, New York » et « World War III », Melle Mel a placé la barre lyrique haut, et de nombreux MC aspireraient à imiter son efficacité.

Mettre la barre lyrique haut

Kurtis Blow a été le premier artiste solo de hip-hop signé sur une grande maison de disques (Mercury), et son premier single était en fait un chant de Noël, « Christmas Rappin' » de 1979, donnant peu d’indices sur les chansons qu’il allait bientôt sortir.

Comme le années 80 a vu un écart économique toujours plus grand, associé à une baisse des salaires et à des coupes dans les programmes sociaux qui ont affecté de manière disproportionnée les centres-villes américains, même les rappeurs qui étaient perçus comme des MC du parti faciles à vivre ont parlé de problèmes socio-politiques. Sur son quatrième EP, Party Time ?, Blow parvient à tisser des relations internationales dans une confiture de fête comme il le fait sur « Nervous ».

Blow n’était pas étranger aux commentaires politiques, comme en témoigne son album éponyme de 1980, Coup de Kurtis, qui contient le joyau écrit par William Waring « Hard Times », qui servira de première reprise du hip-hop lorsque, quatre ans plus tard, il sera interprété par Run-DMC.

Pas étranger au commentaire politique

Le trio du Queens, New York, a été le premier groupe hip-hop à succès commercial à enregistrer un disque parallèle James Brown‘s « Dites-le fort – je suis noir et je suis fier. » « Proud To Be Black » est apparu sur leur album Raising Hell de 1986, acclamé par la critique.

Juste au coin de Raising Hell se trouvaient les prophètes autoproclamés de la rage, Public Enemy. Mais un certain nombre de facteurs distinguent PE de leurs prédécesseurs, notamment leur concoction du dogme Nation Of Islam, les échantillons de James Brown, les visuels de Black Panther et l’esprit du premier grand maître Melle Mel.

Prophètes autoproclamés de la rage

Tout dans le groupe est devenu l’objet de conversations et de débats qui se poursuivent encore aujourd’hui. Même leurs pochettes d’albums emblématiques sont toujours disséquées et leurs significations débattues. Qu’ils fassent rage contre les entreprises qui exploitaient les communautés noires dans « Shut ‘Em Down » ou créaient un hymne pour les rues dans « Fight The Power », Public Enemy était à la fois avant l’heure et juste à temps.

Tout comme le succès de Grandmaster Flash & The Furious Five a ouvert les portes de Public Enemy, Public Enemy, à son tour, a ouvert les portes de chansons comme l’hymne anti-apartheid de Stetsasonic « AFRICA », le classique de Chill Rob G « Court Is Now In Session » et le rap politique « Arrest The President » d’Intelligent Hoodlum (alias Tragedy Khadafi).

Arrêtez le mouvement de violence

Ce mouvement a culminé à la fin de la décennie lorsque KRS-One a réuni les meilleurs MCs de la côte est du jour pour sauter sur la piste collaborative, « Self Destruction », à l’appui du mouvement Stop The Violence, mettant en vedette tout le monde, de Public Enemy à Doug. E Frais, Lourd D, MC Lyte et les autres membres de Boogie Down Productions.

Tout comme le hip-hop visait la guerre contre la drogue et ses conséquences sociétales dans les années 80, les années 90 ont vu le genre faire son chemin dans le grand public et s’attaquer à un nouvel ensemble d’obstacles qui tourmentaient l’Amérique et au-delà. Des groupes comme Black Star, Développement arrêté, Les racines, et Dead Prez ont repris là où le collectif Native Tongues (Jungle Brothers, De La Soul, A Tribe Called Quest, Mouton noir interrompu, abordant la violence, le racisme et l’afrocentrisme à travers des jeux de mots complexes. Après leur sortie historique en 1998 Mos Def et Talib Kweli sont l’étoile noire, Yasiin Bey (anciennement Mos Def) et Kweli ont continué leur héritage en tant que formidables écrivains politiques.

Autant le gangsta rap semblait être l’antithèse du hip-hop socialement conscient, autant le style apportait son propre commentaire socio-politique, des ancêtres NWAcri de ralliement de « F__k The Police », en 1988, pour 2Pacl’hymne rédempteur de « Changes » (1998) et Glaçonle controversé « I Wanna Kill Sam », de sa deuxième sortie en 1991, Certificat de décès. Tout comme Tipper Gore campagne de censure a cherché à réglementer le rock dans les années 80, le hip-hop est devenu la cible de Capitol Hill dans les années 90 (à commencer par une audience du Congrès en 1994 sur le contenu lyrique du gangsta rap), et à nouveau dans les années 00.

Une nouvelle école d’artistes

Alors qu’une grande partie de la politique du hip-hop était née de l’opposition Côtes Est et Ouest, au cours des années 00, le Midwest (en particulier Chicago et Detroit) allait générer sa propre nouvelle école d’artistes hip-hop à tendance politique. L’un des artistes les plus progressistes à sortir de cette scène était Common. De ses débuts dans la scène hip-hop underground des années 90 à son passage au sein du collectif néo-soul et alt-hip-hop Soulquarians, et sa percée commerciale dans les années 2000 Comme l’eau pour le chocolat, Common a toujours travaillé pour faire avancer le hip-hop. Son morceau « A Song for Assata », sur le procès, l’incarcération et l’asile politique d’Assata Shakur (membre du Black Panther Party et marraine de Tupac Shakur) le met toujours dans l’eau chaude.

Un autre changement sismique

Quatre ans seulement après sa sortie, le hip-hop a connu un nouveau tournant sismique, avec l’arrivée de Kanye West. La même année où il a sorti son premier album phare, The College Dropout, en 2004, West s’est associé à Common et John Legend pour former l’équipe et le label GOOD Music. Comme Common l’a décrit des années plus tard, West a contribué à briser les murs entre le hip-hop commercial et le hip-hop socialement conscient : » a-t-il déclaré à Fader en 2016. Jay Z et Mos Def. Kanye a commencé à rassembler ces différents mondes.

Kanye inaugurerait un nouvelle ère du hip-hop qui faisait la distinction entre le hip-hop commercial et conscient, s’attaquant au racisme dans une histoire de l’arrestation de son grand-père pour s’être assis à un comptoir-repas séparé (« Never Let Me Down »), et surpassant le gangsta rap fanfaron du milieu des années 2000. Pendant ce temps, OutKast faisait exploser les charts avec « BOB » (« Bombs Over Baghdad »), Eminem criait « White America » dans les années 2002 Le spectacle Eminem, et Lupe Fiasco devenait géopolitique avec ses débuts acclamés par la critique, Lupe Fiasco’s Food & Liquor, en 2006.

Entrer dans la sphère politique

Occupy Wall Street, Black Lives Matter et March For Our Lives… les années 2010 ont apporté avec elles un certain nombre de mouvements politiques qui ont rapidement fait leur chemin dans le hip-hop. Avec plus de plates-formes pour diffuser le message via les médias sociaux et l’essor du streaming, les artistes peuvent diffuser leur évangile sur un micro ou le diffuser directement à leurs fans. L’activisme politique ne se limite plus aux paroles, car de plus en plus d’artistes comme Chance The Rapper et Kanye West ont commencé à entrer dans la sphère politique.

La plus grande déclaration de la décennie, cependant, est venue de Kendrick Lamar, dont l’album révolutionnaire de 2015, To Pimp A Butterfly, résume d’une manière ou d’une autre toute une histoire d’expérience afro-américaine, tout en réussissant non seulement à parler du moment présent, mais aussi à s’assurer que son éclat avant-gardiste restera pertinent pour les générations à venir. D’un seul coup, « Alright » est devenu l’hymne de facto du mouvement Black Lives Matter, tandis que le suivi de To Pimp…, DAMN., verrait Lamar se mériter un prix Pulitzer pour des chansons qui offrent « des vignettes affectant complexité de la vie afro-américaine moderne.

Une nouvelle classe d’artistes continue de pousser l’enveloppe politique aux côtés de Lamar, parmi lesquels Vic Mensa, Noname et Childish Gambino. Et comme chaque génération donne naissance à de nouveaux groupes de penseurs politiques, le hip-hop continuera d’être un outil dans lequel les artistes peuvent affiner, affiner et manier.

Comme le dit Lamar dans son « entretien » avec Tupac sur To Pimp A Butterfly : « À mon avis, le seul espoir qui nous reste est la musique et les vibrations.

