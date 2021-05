Combattre les contrefaçons dans le secteur pharmaceutique: le problème n’est pas nouveau

L’indignation temporaire sur les faux rapports de test RT-PCR est déplacée, à moins que nous ne décidions de sévir contre tout ce qui est faux.

Les tribunaux ont adopté des restrictions contre les thésaurisateurs et les commerçants noirs. Dans tout le pays, il y a eu des arrestations pour détournement, thésaurisation et commercialisation noire de Remdesivir, d’oxymètres et de bouteilles d’oxygène. Ce sont des problèmes émotionnels. Une saison d’obscurité fait ressortir le pire parmi les gens. Le ressort de l’espoir est qu’il fait également ressortir le meilleur des gens et il existe plusieurs exemples d’individus et d’organisations exceptionnels qui ont fait leur part pour que les effets de la pandémie soient atténués. Mais il y a aussi eu l’exemple du faux Remdesivir (et peut-être de l’azithromycine) produit à Kotdwar (Uttarakhand) et commercialisé à Delhi. Le problème des médicaments contrefaits et sous-standards n’est pas nouveau. Il a été signalé à plusieurs reprises. Je me souviens d’une étude réalisée par Assocham il y a environ trois ans, estimant qu’un tiers des médicaments vendus en Inde sont des faux. (Une distinction claire n’est pas toujours établie entre les normes inférieures et les contrefaçons, bien qu’elles soient distinctes. Ce chiffre d’un tiers est également une estimation et le chiffre précis peut être inférieur.) Il existe des centres à Delhi et aux alentours (Bahadurgarh, Ghaziabad , Gurgaon, Faridabad, Noida, Sonepat) et Aligarh, Bhiwadi, Hisar et Agra. (Chaque habitant de Delhi connaît le palais de Bhagirath.) Le Crocin, le Voveran, la Betadine ou le Cosavil peuvent être faux ou inférieurs aux normes. Et cela peut aussi être vrai pour un médicament qui sauve des vies. Il est difficile de quantifier les effets sur la morbidité et la mortalité des médicaments contrefaits ou inférieurs aux normes, mais ils sont certainement importants.

Légalement, la Loi sur les médicaments et les cosmétiques comprend différentes catégories de médicaments mal étiquetés, frelatés et faux. De jure, cela a beaucoup de dents. Permettez-moi de citer le Comité Mashelkar de 2003. «Le Comité a noté que, bien que la loi sur les médicaments et les cosmétiques soit en vigueur depuis 56 ans, le niveau d’application dans de nombreux États est loin d’être satisfaisant. La non-uniformité dans l’interprétation des dispositions des lois et leur mise en œuvre et les différents niveaux de compétence des agents de régulation ont été les principales raisons de cette performance moins que satisfaisante[…]. Le Comité a conclu que les problèmes du système de réglementation dans le pays étaient principalement dus à une infrastructure de contrôle des drogues inadéquate ou faible au niveau de l’État et au niveau central, à des installations de dépistage inadéquates, à une pénurie d’inspecteurs des drogues, à la non-uniformité de l’application, au manque de cadres spécialement formés pour des domaines réglementaires spécifiques, absence de banque de données et non-disponibilité d’informations précises…. Le Comité a noté avec consternation que la plupart des poursuites judiciaires relatives à des infractions liées à des drogues frauduleuses restent indécises pendant des années. Il n’y a pas de plus grande dissuasion qu’une punition «sévère», «sûre» et «rapide». Ce problème doit être résolu sans ambages en prévoyant une disposition distincte pour des procès rapides pour de telles infractions. »

Comité post-Mashelkar, permettez-moi de citer le CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization). «Une assistance a également été fournie dans le cadre du projet de renforcement des capacités assisté par la Banque mondiale pour moderniser les installations d’analyse et créer de nouveaux laboratoires d’analyse des drogues afin de renforcer la capacité des laboratoires à analyser un grand nombre d’échantillons. La loi de 1940 sur les médicaments et les cosmétiques a récemment été modifiée par la loi de 2008 sur les médicaments et les cosmétiques (amendement) afin de prévoir des sanctions plus sévères pour les personnes impliquées dans le commerce de faux médicaments. » Certaines infractions sont devenues interdites. Il existe des tribunaux spécialement désignés et l’infrastructure réglementaire a été renforcée. Il existe également un système de dénonciation. Cela a-t-il amélioré les choses? Probablement, mais les produits pharmaceutiques ne devraient pas être produits dans l’équivalent des garages et des bonnes pratiques de fabrication, et leur application est un problème générique, pas quelque chose que nous nous réveillons au milieu d’une pandémie, en l’oubliant par la suite. Si les gouvernements achètent des produits pharmaceutiques sur la base de la L1, il est compréhensible que les consommateurs soient sensibles au prix, que le médicament soit faux, sous-standard ou périmé. Combien de contrôles y a-t-il sur les chimistes qui vendent sans ordonnance et le lien avec les médecins? L’indignation temporaire sur les faux rapports de test RT-PCR est déplacée, à moins que nous ne décidions de sévir contre tout ce qui est faux.

Nous devons également faire attention à ne pas utiliser sans discernement des termes tels que thésauriseur et marché noir. Un stockeur est toute personne qui stocke des articles. En attendant un verrouillage, si je fais le plein de paquets de biscuits ou de bouteilles d’alcool, je suis aussi un stockeur. Il en va de même pour une personne qui détient des actions d’une entreprise dans l’espoir d’un meilleur prix. Bien entendu, en vertu des lois sur l’accise, le nombre de bouteilles d’alcool pouvant être détenues est limité. Dans le même ordre d’idées, le crime n’est pas de thésaurisation en soi, mais de vendre une drogue sans licence. Les données sur les poursuites et les condamnations en cas de poursuites pour des crimes en vertu de la Loi sur les drogues et les cosmétiques sont une révélation malheureuse. Incidemment, les tribunaux ont statué que les agents de police ne pouvaient pas enregistrer les FIR, arrêter et poursuivre (pour des crimes identifiables) en vertu de cette loi. C’est le travail des inspecteurs des drogues. La notion de marché noir est différente, bien que les deux puissent être liés.

Par exemple, il peut s’agir d’un marché parallèle où l’on élude les impôts. Mais dans ce contexte, cela signifie facturer une prime en cas de pénurie. En cas de pénurie, temporaire ou autre, les prix seront plus élevés que prévu. Ce n’est pas différent des prix de pointe utilisés par les compagnies de taxi ou des ambulances qui facturent actuellement des prix exorbitants. Un marché noir se produit lorsque le prix auquel un produit est vendu est supérieur à un prix déterminé administrativement. Nous sommes très inquiets à l’idée que Remdesivir vende 70 000 flacons parce que ce prix est nettement supérieur au MRP pour toutes les marques de Remdesivir. Les mesures qui n’ont pas été prises dans le meilleur des cas nous frappent maintenant dans les pires moments.

L’auteur est président, EAC du premier ministre

Les opinions sont personnelles

