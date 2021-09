Combattre l’information communautaire : les médias conventionnels ont besoin d’un nettoyage tout aussi grave que les médias sociaux

Cela ne veut pas dire que les chaînes YouTube, avec parfois des millions d’abonnés, ou les comptes Twitter, parfois avec des millions d’abonnés, doivent être laissés sans contrôle.

La déploration de CJI NV Ramana la semaine dernière selon laquelle les médias sociaux et les plateformes en ligne ont été des pourvoyeurs de fausses nouvelles, souvent avec une approche communautaire, mérite l’attention non seulement du gouvernement et des médias-SRO, mais aussi des masses. D’une part, beaucoup de personnes ont l’habitude de fausser les « nouvelles » communes pour valider leur propre haine et fanatisme diffusés sur les plateformes de médias sociaux.

D’autre part, l’espoir est qu’une telle déclaration, venant d’une institution comme la Cour suprême, inciterait les gens à au moins un scepticisme sain, voire une résistance active, face à un tel contenu circulant sur Internet. Cela dit, le CJI a peut-être raté le bois des arbres en blâmant les médias sociaux et le « portail Web », en particulier lorsque la plupart des médias télévisés et une partie de la presse écrite vernaculaire sont devenus des outils volontaires entre les mains de ceux au pouvoir et continuent attiser le feu communal dans l’intérêt électoral de ces derniers, à leur demande ou non.

Cela a été presque une campagne de guerre soutenue, qu’il s’agisse de la couverture de la réunion de Tablighi Jamaat à Delhi dans le contexte de Covid-19 – les commentaires du CJI sont venus lors de l’audition d’une série de pétitions demandant des mesures contre la couverture communalisée de cela par les médias télévisés – ou le commentaire malveillant qui a marqué la couverture télévisée de la publicité de Tanishq mettant en vedette une femme hindoue mariée dans une famille musulmane.

Que même des gens comme le groupe Tata aient dû choisir une douceur prudente face à cette propagande haineuse – la publicité Tanishq a été retirée à la suite du contrecoup – met le contexte politique et sociétal qui donne le pouvoir à cette section des médias (et cette section des médias valide en retour) en relief prononcé. Une réponse réglementaire – disons, la censure imposée et appliquée par l’État – n’est guère la réponse. Ainsi, alors même que le CJI dénonce à juste titre une section des médias pour avoir transmis un programme commun, qualifiant le problème d’un manque de contrôle sur « les fausses nouvelles et les calomnies sur les portails Web », et le gouvernement citant la technologie controversée de l’information (Directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) Règles, 2021 en réponse n’est guère la solution.

Il y a un fil à retordre sur la régulation des médias, la liberté d’expression et le droit des citoyens à être informés ; l’approche pesante de la réglementation déjà en vigueur ne peut pas faire cela. En effet, cette approche sera probablement plus préjudiciable au tissu de la société étant donné que toute dispense au pouvoir l’utilisera pour tuer la critique et la dissidence tout en permettant à un récit qui la favorise, aussi nocif qu’il puisse être, d’être diffusé par des asservis dans les médias.

Le problème doit être résolu par la classe politique et l’électorat, avec l’intervention judiciaire, l’autorégulation des médias, la vérification des faits et la société civile jouant un rôle de facilitateur. Et avant que le tribunal suprême ne déplore le manque de contrôle sur YouTube, il devra comprendre que la nécessité de rendre une télévision Sudarshan (de l’infamie du jihad UPSC) responsable du colportage de contenu communautaire et de la promotion d’un récit de division est bien plus grande.

