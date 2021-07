Combattre pour la liberté avec Zuby – Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTc5Mjk3Nzg1MjcyNDc3Mzc5/bitcoin-magazine-podcast-template.png

Le combattant de la liberté et musicien Zuby a rejoint le « Bitcoin Magazine Podcast » pour discuter de la souveraineté et des leçons tirées des blocages de COVID-19.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

Pendant les fermetures de COVID-19 de 2020, les pays du monde entier ont réprimé leurs populations, les forçant à rester chez elles et empêchant les entreprises de fonctionner normalement. Différents pays et structures politiques ont réagi à ces blocages de différentes manières. La plupart des pays se sont retrouvés dans un régime de plus en plus totalitaire à mesure que les blocages persistaient. Les pouvoirs de l’État ont élargi leur emprise et ne l’ont pas lâchée, à plusieurs reprises, que les menaces soient réelles ou perçues.

Dans cette interview avec Christian Keroles de Bitcoin Magazine, le penseur, musicien, écrivain et combattant de la liberté Zuby a plongé dans ses expériences et ses apprentissages de 2020 au Royaume-Uni. avait confirmé) À propos de l’humanité pendant la « pandémie ».

Cette interview a plongé dans de nombreux apprentissages de Zuby et a évoqué des sujets autour de la propagande, de la portée excessive du grand gouvernement, de l’état de la personne moyenne et de nombreux autres sujets plus profonds et nuancés. Zuby est un penseur et un orateur si clair qu’il a bâti sa réputation sur ses commentaires bruts et non filtrés sur le monde et la nature de l’humanité. Dans l’interview, Zuby a exprimé son espoir pour les personnes qui peuvent commencer à penser de manière critique et a partagé sa gratitude pour les outils et les pratiques qui peuvent aider à rendre une personne plus souveraine et indépendante.

Zuby est un fan de bitcoin et de crypto-monnaies tout en conservant une vision relativement pessimiste de la capacité de la technologie à atteindre les masses ou à avoir les effets de grande envergure que de nombreux passionnés de Bitcoin y voient. Dans l’interview, Zuby a admis que 2020 a validé Bitcoin à un degré beaucoup plus élevé, mais il a quand même repoussé qu’il ne s’agissait pas d’une solution miracle.

S’il vous plaît, profitez de cette conversation de grande envergure avec Zuby!

Suivez Zuby sur Twitter @ZubyMusic.

Lien source