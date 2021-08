Combien a gagné Suicide Squad lors de la soirée d’ouverture du box-office ?

in

Il y a cinq ans, Suicide Squad de DC Comics a fait ses débuts dans les salles de cinéma, et maintenant Task Force X est de retour sur grand écran, cette fois de l'”esprit horriblement beau” du cinéaste des Gardiens de la Galaxie James Gunn. Le dixième film de DC Extended Universe voit une énorme gamme de nouveaux visages aux côtés d’une dispersion de familiers se lancer dans une mission dangereuse qui est à la fois horrible et hilarante. The Suicide Squad a ouvert ses portes dans les salles jeudi soir, alors comment cela s’est-il passé au box-office ce soir-là?