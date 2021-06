Combien Biden paie-t-il pour la dignité de Morning Joe? Crew fait l’éloge de la «poésie» de Dem ⋆ 10z viral

Même pour un groupe d’amoureux de Biden, une flagornerie aussi extrême aurait dû être embarrassante. Jeudi matin, Joe a absolument bavé sur le voyage qui vient de s’achever de Biden. Joe Scarborough l’a salué comme un triomphe, en disant : « Je ne peux pas penser à un voyage diplomatique plus réussi au 21e siècle que celui-ci. »

Ouais, à part l’absence de réalisations tangibles, c’était génial ! Le conseiller / rédacteur de discours de Biden, Jon Meacham, a ensuite poussé l’obséquiosité à des hauteurs absurdes, affirmant avec un visage impassible: “Ma perspicacité, en regardant la conférence de presse hier était, il y avait une sorte de poésie dans sa prose. “

La poésie dans sa prose ? Ces personnes s’écoutent-elles même lorsqu’elles parlent ?

Déplacez-vous, Shakespeare : Biden est le nouveau barde ! À bien y penser, Meacham ne pouvait pas tout à fait garder un visage impassible. Comme vous le verrez dans le clip vidéo, Meacham rit réellement avant de se lancer dans sa ligne « la poésie dans sa prose » !

Voici le moment de Meacham :

C’est un homme très pratique, qui croit en ces idéaux, qui croit que la diplomatie est un travail difficile. Comme tu dis, c’est de la viande et des pommes de terre. Vous continuez à vous brancher. Et il y avait, ouais [laughs] – Je suppose que mon intéressant – mon point de vue, en regardant la conférence de presse d’hier était, il y avait une sorte de poésie dans sa prose. Cela a-t-il du sens? Pas littéralement sa prose, mais juste le tout. C’était simple, et en étant si simple, cela m’a semblé un peu élevé.