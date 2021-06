Combien ça coûte de déménager en 2021 | Vie

in

Si vous envisagez de déménager dans un avenir proche, vous devez connaître les éléments à prendre en compte lors de l’embauche d’un déménagement.

En 2021, malgré la pandémie, ou justement à cause d’elle, beaucoup de gens ont déménagé, ou a envisagé de le faire. Soit pour changer de décor, soit parce que cette dernière année, ils ont économisé de l’argent et peuvent se permettre une meilleure maison.

Lorsque vous changez de maison, vous devez effectuer Un mouvement, un processus qui peut être fastidieux et fastidieux. Peu de gens ont le luxe de déménager eux-mêmes, car cela nécessite des personnes et posséder une fourgonnette ou un camion, vous devez donc louer un service de déménagement.

Notre collègue Héctor Chamizo de Business Insider a enquêté sur le problème, et il nous dit ce qu’il faut prendre en compte, et combien ça vaut la peine de bouger en 2021.

Le prix, comme vous l’avez peut-être deviné, dépend de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, de les mètres cubes de cartons et d’objets à transporter. C’est une chose difficile à savoir jusqu’à la fin du déménagement, mais vous devez garder à l’esprit que les déménagements sont généralement facturés environ 40 euros le mètre cube.

La deuxième donnée est le lieu de destination du déménagement. Ce n’est pas la même chose de déménager dans un autre quartier qu’à l’autre bout du pays. D’habitude le prix de base couvre une distance de 50 kilomètres, mais si c’est plus, vous devrez payer un supplément par kilomètre, qui varie entre 0,5 et 0,80 euros, selon les villes.

Lorsque vous choisissez une entreprise de déménagement, gardez à l’esprit que certaines appartiennent à une association de déménagement et sont généralement plus chères, mais donnent plus de confiance ou ont une meilleure assurance. Il y a aussi des entreprises qui font cavalier seul.

Certains proposent également des services particuliers, comme sortir les meubles par la fenêtre, utiliser des protections spéciales pour certains objets, etc. Mais ils facturent généralement un supplément.

Il y a des entreprises qui ils facturent le service de base de l’embauche d’un travailleur et le véhicule, environ 60 euros de l’heure, sans compter ce que vous allez transporter, qui est à part.

Enfin tu dois savoir que pendant les mois de vacances (en été), les déménagements sont généralement plus chers.

En additionnant toutes ces dépenses, un déménagement complet d’une maison avec quelques pièces peut vous coûter entre 500 et 800 euros, selon qu’il se trouve dans la même ville ou à l’extérieur de la province. C’est donc une dépense à considérer.