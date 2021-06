Combien cela coûte-t-il de jouer une heure avec la PS5, la PS4, la Xbox Series X, One et Switch, avec le nouveau taux d’éclairage | Jeux

Nous avons un nouveau tarif horaire pour l’électricité, et les gens paniquent à ce sujet. Calme et tranquillité. Jouer aux jeux vidéo est très bon marché, quelle que soit l’heure qu’il soit…

Depuis le 1er juin dernier, la tarification de l’électricité en Espagne a complètement changé. À présent tout le monde paie l’électricité selon l’heure de la journée, en trois sections différentes : pointe, vallée et plaine. Combien ça coûte de jouer une heure avec les consoles principales, dans tous les créneaux horaires ?

Certains joueurs sont devenus un peu nerveux, et nous avons lu des histoires sur les réseaux sociaux de personnes qui ont décidé jouer uniquement le week-end, ou à partir de 12h du soir, pour économiser sur la facture d’électricité.

C’est complètement inutile. Comme nous allons le voir, jouer aux jeux vidéo n’est pas cher, et la différence entre les heures de pointe et les heures creuses est faible. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau tarif de l’électricité, jetez un œil à cette carte :

Une chose que peu de gens savent, c’est que la consommation d’électricité ne représente que 33% de la facture. Le reste, ce sont des impôts. Cela signifie que si vous payez 100 euros d’électricité par mois, seulement 33 euros représentent la consommation. Et les économies que vous réaliserez n’affecteront que ces 33 euros.

Comme nous l’avons dit, le prix de l’électricité dépend désormais d’un échéancier. C’est celui là:

Heure de pointe: De 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00 du lundi au vendredi. Le coût sera 0,24 € / kWh environ. Période ordinaire: De 8h00 à 10h00, de 14h00 à 18h00 et de 22h00 à 00h00 du lundi au vendredi. Le coût sera 0,15 € / kWh environ. Période de la vallée: De 00h00 à 08h00 et toute la journée le samedi, dimanche et jours fériés. Le coût sera 0,11 € / kWh environ.

Comme on peut le voir, la lumière vaut deux fois en heure de pointe par rapport aux heures creuses mais, Combien cela nous coûte-t-il de jouer une heure avec les consoles PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PS4 et One avec le nouveau tarif d’électricité ?

Notre collègue David Rodríguez de Hobbyconsolas a calculé la consommation de toutes les consoles, et les résultats sont surprenants.

Il faut tenir compte du fait que la consommation moyenne a été utilisée, car ils ne consomment pas la même chose lorsqu’ils sont au menu ou lorsque nous regardons une vidéo, comme lorsque nous jouons à un jeu puissant, par exemple.

Les consoles PS5 et Xbox Series X consomment environ 200 W en moyenne. Voici ce qu’il nous en coûte pour jouer une heure par jour par mois avec le nouveau tarif d’électricité :

Heure de pointe: 1,46 euro par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période forfaitaire : 0.91 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période vallée : 0,67 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour

Comme on peut le voir, le prix est tout le mois, une heure par jour ou 30 heures par mois. En heures de pointe, il ne coûte que 1,46 euro par mois, et en heures creuses, 0,67 euro par mois. En effet, c’est la moitié, mais il n’y a que 1 euro par mois de différence.

La console PS4 (Modèle Slim) consomme environ 110 W:

Période de pointe : 0,80 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période forfaitaire : 0,50 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période vallée : 0,37 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour

Xbox One S reste dans environ 90 W moyenne:

Période de pointe : 0,66 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période forfaitaire : 0,41 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période vallée : 0,30 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour

Finalement Commutateur Nintendo, étant une console portable, elle a une consommation beaucoup plus faible, de seulement 14 W:

Période de pointe : 0,10 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période forfaitaire : 0,06 euros par mois pour une heure de jeu en moyenne par jour Période vallée : 0,05 euros par mois pour une demi-heure de jeu par jour

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de la consommation de la console. Il faut ajouter la consommation de TV. Un téléviseur consomme en moyenne environ 125W, on parle donc d’une consommation proche de celle de la PS4, environ 1 euro par mois.

Comme on peut le voir, ce sont des petits prix. Sur les consoles qui consomment le plus, PS5 et Xbox Series X, la différence entre jouer pendant les heures creuses ou le week-end, et aux heures pleines, n’est que de 1 euro par mois, en l’utilisant 1 heure par jour.

Donc ça ne vaut pas la peine de devenir un hibou et de jouer seul après 12 heures du soir, ou de le laisser pour le week-end, si vous ne jouez qu’un peu quotidiennement. Vous n’avez qu’à en tenir compte si vous lui donnez beaucoup d’heures par jour.

Il existe d’autres appareils qui consomment beaucoup plus, car ils fonctionnent plusieurs heures par jour. C’est là qu’il faut chercher des économies.