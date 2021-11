Combien cela coûte-t-il de réclamer des cartes renouvelables devant les tribunaux?

22/11/2021 à 18:08 CET

Laura Martínez (iSaving)

Dans les années récentes, cartes tournantes Ils ont été dans la ligne de mire des utilisateurs et, également, des cabinets d’avocats et des plateformes spécialisées dans ce type de réclamations.

Suite à la décision de la Cour suprême de 2020, ces cabinets d’avocats attirent des plaignants potentiels sachant que dans la plupart des cas, le procès sera gagné. De cette façon, ils peuvent faire réclamations massives qui sont généralement rapides et qui, soi-disant, n’ont aucun coût ou entraîneraient un coût relativement faible pour le client potentiel.

Les clients pensent souvent que ces cabinets leur demandent entre 100 et 700 euros pour porter leur dossier en justice. Cependant, les petits caractères de ces contrats indiquent que, en cas de gain du procès avec dépens (ce qui se produit dans la plupart des cas) ceux-ci sont pour le bureau. Le client ne sait généralement pas à combien s’élève le montant réel de ces frais.

« Les frais appartiennent à la partie qui gagne le procès, dans ces cas au client. Parfois, il peut y avoir une répartition entre leurs avocats, mais cela doit toujours être volontaire et transparent », dit-il. Antonio Gallardo, expert financier iAhorro. « Ce que les clients ne savent pas, c’est que leurs avocats, avec les frais, vont prendre beaucoup plus d’argent qu’ils n’en récupèrent habituellement vos clients pour avoir été jugés. »

Pourquoi certaines entreprises demandent-elles des coûts dans le cadre de la facturation de leurs services ? L’expert financier souligne que cette pratique n’est légale que lorsqu’un accord transparent a été trouvé entre les deux parties « C’est possible tant que le traitement est proportionné. » « Cependant, nous constatons que, dans ce type de processus où il est très certain que le client gagne et les montants sont importants, que l’avocat prenne le total des frais est très disproportionné et dans la plupart des cas le client ignore son montant & rdquor ;, points.

Prenons l’exemple d’un client qui a une carte ‘revolving’ :

-Vous avez reporté vos achats d’une valeur de 4 000 euros avec votre carte. Elle a payé 2 500 euros d’intérêts et a toujours un encours de 1 500 euros auprès de la banque, soit une partie du principal. Il décide de poursuivre l’entité en justice et obtient une sentence en sa faveur. La banque doit restituer les 2.500 euros d’intérêts perçus et, en plus, elle doit payer les frais, qui ont été évalués à 2.500 euros.

Le citoyen doit prélever un total de 5 000 euros et restituer les 1 500 euros de dette impayée à la banque. Au total, il garderait 3 500 euros et de cet argent, il couvrirait les frais convenus avec l’avocat. Cependant, Si vous avez accepté que les frais soient pour votre avocat, vous prendrez au maximum entre 395 et 1 000 euros (selon les honoraires convenus avec le bureau). L’avocat, au contraire, va prendre les 2500 des frais plus le pourcentage de l’argent récupéré convenu comme vos honoraires.

À certaines occasions, les citoyens, malgré le gain du procès, ont encore une dette impayée avec la banque. Gagner le procès signifie que l’entité restitue les intérêts abusifs excessivement facturés, mais pas qu’elle renonce à l’argent qu’elle a prêté ou au principal, si elle le doit toujours. Vous devez le retourner à la banque immédiatement, au moment où le jugement est gagné.

« Beaucoup de citoyens ignorent ce point. Ils se lancent dans des réclamations sans que leur avocat les ait informés qu’ils seront obligés de faire face à ce paiement.ou même s’ils gagnent le procès et que cela doit être fait car sinon l’entité aura le droit de les poursuivre. Un service juridique de qualité doit toujours vous informer des conséquences possibles de ne pas le renvoyer à temps », explique l’expert financier d’iAhorro.