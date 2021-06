Combien cela coûte-t-il de voyager de Madrid à Barcelone en voiture électrique en temps, en argent et en pollution, selon l’OCU | Moteur

in

La voiture électrique est déjà là, et il est inévitable de la comparer à la voiture thermique, concrètement. Alors le plus direct, c’est de prendre une voiture électrique, et de sortir avaler de l’asphalte…

Les voiture électrique promettre moins de pollution et moins de dépenses mais… comment cela se traduit-il quand on part pour un long voyage ?

Comme nous le dit Noelia López d’Auto Bild, le OCU, L’organisation des consommateurs et des utilisateurs, en collaboration avec d’autres organisations européennes dans leurs pays respectifs, a réalisé un voyage de Madrid à Barcelone (630 kilomètres) en voiture électrique, pour comparer des aspects comme le temps, les dépenses et la pollution.

Pour cela, il a utilisé l’une des voitures électriques les plus vendues en Espagne, la Hyundai Kona électrique. Ce véhicule a une autonomie de 400 km avec la batterie moins puissante, il aurait donc fallu une recharge complète pour effectuer le voyage. Au lieu de cela, les analystes de l’OCU ont mené deux arrêts avec recharges rapides, car cela prend moins de temps.

Après avoir terminé le voyage, voici les données qu’ils ont collectées :

Durée totale : 7 heures et 30 minutes

Le voyage s’est terminé en sept heures et demie, environ 50 minutes de plus qu’avec une voiture diesel ou essence équivalent avec un seul arrêt pour se reposer.

Bien que la vitesse soit similaire, ici les deux arrêts pénalisés, au lieu d’un. Cependant, et cette information est importante, le voyage était beaucoup plus confortable en voiture électrique, car il y a moins de bruit et moins de vibrations.

Coût : 46€

Le coût de la recharge (une à domicile et deux sur la route) s’élève à 46 euros, bien en deçà de ce qu’il en coûterait pour faire le même trajet avec de l’essence, environ 65 euros.

C’est une économie importante, surtout pour les personnes qui voyagent beaucoup.

Émissions : 35 kg

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les voitures électriques polluent également, bien que de manière très différente.

Ils n’émettent pas de CO2 en se déplaçant, mais il est pris en compte la pollution produite par certains moyens d’obtenir l’électricité que vous utilisez. Par exemple s’il provient du charbon.

L’UCO a estimé que le trajet a coûté 35 kg d’émissions de CO2, soit le tiers de ce que pollue une voiture thermique. et la différence augmentera de plus en plus car l’énergie électrique provient de sources propres telles que le soleil ou le vent.

Bref, voyager en voiture électrique de Madrid à Barcelone ajouter 50 minutes au trajet, bien qu’il soit plus confortable, sans bruit ni vibrations. En retour, c’est 30 % moins cher et 63 % moins polluant. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Dans son rapport, l’OCU déclare que L’Espagne a encore besoin de plus de points de recharge. Il y en a actuellement 8 545, mais 7 730 sont en charge d’entretien.

Une autre information importante est que le prix de la recharge peut varier jusqu’à 300% au même point de recharge, selon l’application que vous utilisez. Ce sont des informations que les utilisateurs doivent prendre en compte.