Combien cela coûtera et date de sortie

La date de sortie du skin Ariana Grande dans Fortnite a été annoncée et les fans anticipent son coût.

Elle est le prochain grand concert dans le jeu et ses millions d’adeptes sont naturellement motivés pour la projection. Même si vous n’êtes pas quelqu’un qui vénère l’ancienne star de Nickelodeon, cela vaut peut-être la peine d’y assister grâce à l’incroyable concert de Travis Scott.

La princesse de la pop cherche à battre le record de Travis Scott de 12 millions de participants, et il est probable qu’elle le fera grâce à ses fans fous.

Fortnite – Rift Tour ft Ariana Grande – Bande-annonce

Quand sort le skin Ariana Grande sur Fortnite ?

La date et l’heure de sortie du skin Ariana Grande dans Fortnite sont 17h00 PT et 20h00 HE le 4 août, ainsi que 01h00 BST le 5 août.

Elle deviendra disponible dans la boutique d’objets avec deux styles de peau. L’un des styles la fait porter une robe argentée avec des cheveux platine, tandis que l’autre la fait enfiler des cristaux bleus tout en ayant l’air légèrement possédé.

Quelle que soit la tenue que vous préférez, le meilleur aspect est sa queue de cheval ridiculement longue ainsi que son dos extrêmement mignon Piggy Smallz.

Combien coûtera le skin Fortnite Ariana Grande ?

On s’attend à ce que le skin Fortnite Ariana Grande coûte 1 500 V-bucks lorsqu’il rejoindra la boutique d’articles.

C’est le prix habituel des skins Icon et c’est combien Travis Scott a acheté en 2020. Cependant, il pourrait également y avoir un pack qui sera probablement disponible pour 2 500 à 2 800 V-bucks.

Bien que ce bundle n’ait pas été annoncé, un package hypothétique comprendrait probablement le bling back Piggy Smallz ainsi qu’un emote.

Concert

Bien que filmer les autres en tant que jeune pop star pour toujours sera incroyable, ce que les gens attendent le plus, c’est son concert dans le jeu Rift Tour. Cela devrait se produire le 6 août à 15h00 PT, 18h00 ET et 23h00 BST.

Il y aura des rediffusions aux heures suivantes :

7 août – 11h00 PT, 14h00 ET, 19h00 BST 7/8 août – 21h00 PT, 00h00 ET, 05h00 BST 8 août – 07h00 PT, 10h00 ET, 15 :00 BST 8 août – 15:00 PT, 18:00 ET, 23:00 BST

Assister à l’un des événements ci-dessus vous récompensera avec le parapluie Cuddly Cloudcruiser.

