Combien coûte Apple Music?: Étudiant, forfaits, plus

Vous envisagez de vous inscrire à Apple Music pour la première fois ou de revenir au service? Suivez le décompte des coûts d’Apple Music, y compris des détails sur le forfait familial, la réduction pour étudiants, les offres de l’opérateur, les offres Apple One et la façon d’économiser de l’argent sur le service.

Mise à jour du 17/05: Apple Music devient une offre encore meilleure avec le support Spatial Audio et Lossless à venir en juin sans frais supplémentaires.

Apple Music est le service de musique en streaming de la société qui offre aux utilisateurs l’accès à 75 millions de chansons. Le service permet aux utilisateurs de diffuser et de télécharger des albums et des pistes sur des appareils pour une lecture hors ligne sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, etc. Apple Music est également disponible sur Android.

Apple Music est particulièrement attrayant pour ceux qui sont liés à l’écosystème Apple avec un excellent support Siri, la possibilité de suivre ce que les amis écoutent et une expérience HomePod / mini transparente.

Et maintenant, avec Spatial Audio via Dolby Atmos ainsi que le streaming audio HiFi Lossless à partir de juin gratuitement, Apple Music est une valeur encore meilleure.

Si vous recherchez un outil pour vous aider à transférer vos chansons, albums, listes de lecture et plus encore vers Apple Music, SongShift et FreeYourMusic sont deux bonnes options.

En plus des différents coûts du plan ci-dessous, nous examinerons quelques moyens d’économiser de l’argent avec Apple Music.

Combien coûte Apple Music?

Apple Music propose un essai gratuit de 3 mois pour la plupart des nouveaux utilisateurs. Après cela, voici les principales options de tarification:

Voici une ventilation des fonctionnalités incluses avec chaque plan:

Comment payer moins pour Apple Music

Dans le passé, acheter des cartes-cadeaux iTunes en vente était un bon moyen d’économiser de l’argent sur des services comme Apple Music. Cependant, avec le lancement par Apple de cartes-cadeaux unifiées, il est plus difficile de trouver des cartes à prix réduit. Mais vous pouvez garder un œil sur 9to5Toys pour tout ce qui apparaît.

Voici d’autres façons d’économiser sur Apple Music:

Si vous vous abonnez à plusieurs services Apple, opter pour un forfait Apple One peut vous faire économiser de 6 à 25 $ / mois (en savoir plus dans notre description complète ici) Certains plans illimités avec Verizon incluent Apple Music sans frais (consultez Verizon pour en savoir plus Si vous êtes étudiant, voici comment obtenir 50% de réduction Si vous optez pour un forfait standard, payer annuellement vous fera économiser 20 $ (99 $ contre 119 $ en payant mensuellement) Envisagez d’acheter un forfait familial et d’utiliser le partage familial

En savoir plus sur les tutoriels .:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: