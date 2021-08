Combien coûte la nouvelle signature de Manchester United et quelle sera sa position ?

in

Cristiano Ronaldo a terminé son retour à Manchester United et maintenant les managers de Fantasy Premier League peuvent également amener le capitaine du Portugal à leurs côtés.

Vendredi, il semblait que le joueur de 36 ans pourrait se diriger vers la moitié bleue de Manchester, alors que sa demande de quitter la Juventus a été annoncée.

Le capitaine du Portugal Ronaldo coûtera cher aux joueurs de la FPL et de la Dream Team

Mais un accord a rapidement été mis en place pour le ramener à Old Trafford, pour qui il a inscrit 118 buts en six saisons entre 2003 et 2009.

Il revient cinq fois vainqueur du Ballon d’Or et a signé un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième pour un montant initial de 12,86 millions de livres sterling.

Compte tenu de son record de buts étincelants et de son armoire à trophées bombée, l’ancien ailier devrait à nouveau piller de nombreux buts contre les défenses de la Premier League.

Après la confirmation de son transfert vers United, le compte Twitter officiel de la FPL a confirmé que Ronaldo coûtera aux joueurs 12,5 millions de livres sterling.

Cela signifie que, bien qu’il n’ait pas joué dans l’élite anglaise depuis 2009, Ronaldo est désormais officiellement aussi cher que Harry Kane et Mohamed Salah.

Le joueur de 36 ans a joué aux côtés du manager de Man United Solskjaer pendant son séjour de cinq ans à Old Trafford

Bien qu’il ait bâti sa réputation d’ailier, le changement de position qu’il a effectué dans la trentaine pour devenir un n ° 9 a été reconnu par les patrons de la FPL car ils l’ont classé comme attaquant cette saison.

Les joueurs de la Dream Team devront payer 7,5 millions de livres sterling, ce qui en fait le joueur le plus cher dans ce format.

Harry Kane (7,2 millions de livres sterling), Bruno Fernandes (6,7 millions de livres sterling) et Romelu Lukaku (6,5 millions de livres sterling) ont tous été usurpés par la machine à buts, qui devrait faire ses débuts à United contre Newcastle United le samedi 11 septembre. à 15 heures.

