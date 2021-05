Combien coûte l’obtention d’un permis de conduire en Espagne en 2021 | Moteur

Maintenant que les restrictions dues à la pandémie se relâchent, vous pouvez envisager d’obtenir votre permis de conduire. Voyons ce qu’il en coûte en 2021, pour que vous puissiez compter ce que vous avez à économiser …

Dans de nombreux pays, il n’y a pas d’auto-écoles ou elles ne sont pas obligatoires. Quelqu’un d’autre peut vous apprendre à conduire et il vous suffit de passer le test.

En Espagne, il est obligatoire de s’inscrire à une école de conduite, et bien que beaucoup y voient un moyen de nous facturer une taxe supplémentaire, la vérité est que c’est la meilleure façon d’apprendre à conduire. Les chiffres l’indiquent: l’Espagne a l’un des taux de mortalité routière les plus bas d’Europe.

Si tu as pensé obtenir votre permis de conduire en 2021Vous devez être clair sur le montant que vous allez dépenser, économiser cet argent ou demander un prêt à la banque, si nécessaire. Notre collègue Elena Sanz d’Auto Bild a mis à jour les tarifs moyens pour 2021 en fonction des données collectées par OCU et Facua, nous avons donc ici toutes les informations.

Garde en tête que en Espagne, il y a plus de 9000 auto-écoles, et chacun a ses propres tarifs. Il y a un peu de liberté de prix là-dedans.

En outre les différences entre les localités sont très importantes. Dans les grandes villes, l’obtention de votre permis de conduire coûte jusqu’à deux fois plus cher.

Inscription

Le prix moyen de l’inscription est 200 euros. Mais c’est une valeur très variable. Il y a des auto-écoles qui le donnent dans les promotions, et d’autres facturent plus de 300 euros.

Cours théoriques

Le coût moyen des cours pour apprendre la théorie est de 203 euros. A cela il faut ajouter le coût du matériel, qui s’élève à 13 euros. Vous la sauvegarderez si les cours théoriques sont en ligne.

Cours pratiques

En moyenne, chaque cours pratique coûte environ 25 euros. Mais ici la ville où vous habitez intervient. Le prix varie entre 20 et 40 euros pour chaque classe.

Examen psychotechnique

Tous les aspirants conducteurs doivent passer un examen physique pour vérifier qu’ils peuvent conduire. Le prix moyen est d’environ 35 euros, mais selon la localité, cela coûte entre 12 et 60 euros.

Taux de trafic

Si vous souhaitez passer les examens, vous devrez payer des frais de circulation qui vous coûteront 93,12 euros, et c’est une valeur fixe. Cela vous donne le droit de vous présenter à deux examens. Si vous les suspendez, vous devez payer à nouveau.

Frais de traitement ou de gestion du dossier

Enfin, il est possible qu’une école de conduite vous facture le traitement du dossier. En moyenne, cette dépense s’élève à 45 euros, mais selon le site, certains le donnent, ou vous ne devez le payer que si, pour une raison quelconque, vous ne passez pas l’examen et que vous voulez le refaire un autre jour.

La mauvaise boisson: on additionne toutes les dépenses

Il est maintenant temps de vérifier combien coûte un permis de conduire en Espagne en 2021.

Le prix dépendra des cours pratiques dont vous aurez besoin pour réussir.

Passez les deux examens une première fois et donnez 15 cours pratiques: 665,54 euros. Suspendez trois fois entre les deux tests: 800 euros. Le prix augmente car il faut renouveler l’inscription et donner des cours plus pratiques. Transmettez la théorie à la première et la pratique à la troisième tentative: 1 482 euros. C’est le pire des scénarios car vous devez traiter un nouveau fichier et donner des cours plus pratiques.

Comme nous l’avons commenté, ce sont des prix moyens. Selon la ville, il y a une différence de 106%.

Les endroits les plus abordables sont Grenade (429 euros), La Corogne (429 euros) et Badajoz (499 euros). L’endroit le plus cher pour obtenir votre carte est Murcie, où le coût moyen atteint 933 euros.