Combien coûte un régime d’assurance maladie Rs 5L? Vérifiez les primes pour 20 options

La pandémie de Covid-19 en cours a révélé nos vulnérabilités comme jamais auparavant et nous a rappelé de façon sinistre l’importance absolue de la mise en place d’une protection d’assurance maladie adéquate. Une police d’assurance maladie complète avec une somme assurée adéquate couvrant tous les membres de la famille à charge devient extrêmement utile pour éviter que les finances de votre famille ne se transforment en factures d’hôpital élevées si l’un des assurés nécessite un traitement hospitalier.

Et en ces temps de coûts médicaux qui montent en flèche, il ne sera pas faux de suggérer que votre police d’assurance maladie devrait avoir une taille de couverture d’au moins Rs 5 lakh-Rs 7 lakh, surtout si vous séjournez dans une zone urbaine. De plus, se fier uniquement à votre régime d’assurance-maladie collectif fourni par l’employeur pourrait être trop risqué simplement parce que cela ne vous aiderait pas si vous perdiez également votre emploi. En tant que tel, si vous n’avez toujours pas de police d’assurance médicale, vous voudrez peut-être en obtenir une sans plus tarder.

Mais avant de souscrire une police d’assurance maladie, assurez-vous de comparer soigneusement vos options pour trouver le plan qui répond le mieux à vos besoins. Vérifiez les caractéristiques de la police, les avantages complémentaires et les avenants tels que la couverture pré et post-hospitalisation, la protection contre les maladies graves, la liste des hôpitaux du réseau, les exclusions, les périodes d’attente pour les conditions préexistantes, le bonus sans réclamation, etc. sachez que le coût de la prime ne devrait pas être le seul critère lors de la sélection d’une police d’assurance maladie, selon BankBazaar.

Vous devez également vous concentrer sur des éléments tels que les antécédents de règlement des sinistres de l’assureur, la facilité de traitement des sinistres, etc. lors de la finalisation d’un plan particulier. Une fois que vous avez souscrit une police avec une somme assurée adéquate, vous pouvez également envisager d’élargir davantage votre champ de protection en optant pour une police complémentaire ou super complémentaire (dont les primes sont probablement bien inférieures à celles d’un contrat régulier). régime d’assurance maladie) après une diligence raisonnable.

Donc, si vous cherchez à acheter une police d’assurance maladie, voici les primes indicatives actuelles pour les polices d’assurance maladie individuelle de 5 lakh de Rs par 20 principaux assureurs du pays. Notez que toutes les primes ont été calculées pour une personne mariée de 30 ans résidant à Bengaluru. N’oubliez pas que les primes qui vous sont applicables peuvent être différentes en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre lieu de résidence, de vos conditions préexistantes, de la taille de la couverture et des caractéristiques de la police ou de toute autre condition de l’assureur choisi.

Combien coûte un régime d’assurance maladie Rs 5 lakh?

Avis de non-responsabilité: Les données se rapportent à la couverture d’assurance maladie individuelle de Rs 5 lakh pour une personne (mariée) de 30 ans résidant à Bengaluru, et ont été collectées sur les sites Web respectifs le 20 avril 2021. Les données sont indicatives et la prime réelle et les informations peuvent différer des données mentionnées dans le tableau. * Somme assurée = Rs. 6 lakh. ** Somme assurée = Rs.7,5 lakh.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

