Combien coûte une assurance santé super complémentaire ? Comparer les primes

Obtenir des prestations d’assurance supplémentaires par le biais d’une police d’assurance maladie existante signifie des primes plus élevées. Cependant, il existe un moyen intelligent d’obtenir une couverture supplémentaire sans avoir à vider votre compte bancaire.

Une vie saine est très importante pour nous tous afin de prévenir les maladies qui peuvent affecter notre mode de vie. Compte tenu de l’urgence sanitaire et des préoccupations actuelles liées à la pandémie de Covid-19, il est naturel pour nous d’être vigilants et de nous protéger avec des prestations de soins de santé supplémentaires grâce à des polices d’assurance à taux nominaux.

Obtenir des prestations d’assurance supplémentaires par le biais d’une police d’assurance maladie existante signifie des primes plus élevées. Cependant, il existe un moyen intelligent d’obtenir une couverture supplémentaire sans avoir à vider votre compte bancaire. Un plan super complémentaire vous offre une couverture de mediclaim au-dessus de la limite de franchise que vous avez choisie. Ceci est utile pour couvrir les frais médicaux supplémentaires dans le cas où votre facture d’hospitalisation dépasse votre somme assurée en vertu de toute autre police d’assurance-maladie, selon Bankbazaar.

Par exemple, si vous avez un super plan de recharge pour Rs 5 lakh et qu’il a une limite de franchise de Rs 2 lakh, alors la police Super Top-Up couvrira les frais médicaux au-delà de Rs 2 lakh. Ainsi, vous pouvez payer le montant déductible de votre plan de santé existant et les dépenses supplémentaires peuvent être payées à l’aide du plan super complémentaire selon le montant pré-décidé.

Un plan super complémentaire couvre essentiellement les coûts uniquement au-dessus de la limite de franchise de votre régime d’assurance maladie actuel. Cela signifie que tous les frais médicaux inférieurs à la limite de la franchise doivent être payés de votre poche ou par le biais d’une police d’assurance médicale régulière.

Dans le cadre d’un plan super-top, plusieurs réclamations sont autorisées et la police n’est caduque que lorsque le montant total est épuisé. Certaines des primes des polices d’assurance maladie super complémentaire sont mentionnées ci-dessous :

Combien coûte une politique de super recharge ?

Avertissement: Les données concernent la couverture individuelle d’assurance maladie Super Top Up de Rs. 5 lakh avec Rs 5 Lac déductible pour une personne de 30 ans, résidant à Bangalore, et est correcte au 21 décembre 2021. Les données sont indicatives. La prime réelle et les informations peuvent différer des données mentionnées dans le tableau.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.