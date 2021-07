Combien coûte une part du gâteau de mariage de Diana et Carlos 40 ans plus tard

Une partie de 28 onces de gâteau Il sera mis aux enchères le 11 août et il est prévu que le prix atteigne 700 livres, c’est-à-dire 19 436 pesos environ. La tranche de 40 ans a été conservée dans une pellicule plastique et conservée dans une boîte décorative depuis le mariage du couple.

LONDRES, ROYAUME-UNI – 29 JUILLET: Le gâteau de mariage exposé au mariage royal de Charles & Diana, le 29 juillet 1981. (Photo de David Levenson / .) (.)

La boîte mesure 8 pouces sur 7 pouces et est décorée d’un blason bleu royal avec des accents dorés et rouges. Le plus spécial ? La portion mise aux enchères était un cadeau de la reine mère à Moyra Smith, une employée de Clarence House. La tranche comprendra un ordre de service de mariage et un programme de petit-déjeuner de mariage royal.