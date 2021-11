Combien coûtent les forfaits de stockage de caméra Ring ?

Meilleure réponse: Un forfait Ring Protect Basic coûte 3 $ par mois et par appareil et offre 60 jours d’historique vidéo. Le plan Protect Plus couvre toutes vos caméras Ring pour 10 $ par mois et prolonge votre garantie sur chaque produit.

Décomposer les plans Ring Protect

Alors que les meilleurs produits Ring, y compris les sonnettes vidéo et les caméras de sécurité Ring, fonctionnent bien indépendamment, ils fonctionnent encore mieux avec un plan de protection Ring. Les comptes Ring gratuits vous permettront de connecter tous vos produits Ring, mais vous serez obligé de vous fier à vos réflexes rapides pour visionner des séquences en direct, car ces appareils nécessitent un compte cloud pour enregistrer les enregistrements. Donc, pour tirer le meilleur parti de vos caméras, comme l’excellente Ring Video Doorbell Pro 2, vous voudrez envisager un plan Ring Protect.

Si vous n’avez que quelques appareils photo Ring, Ring Protect Basic en offre beaucoup.

Si vous avez moins de quatre caméras Ring, vous serez probablement mieux adapté avec le plan Ring Protect Basic, qui coûte 3 $ par mois et par appareil (ou 30 $ par appareil avec un achat annuel). Avec lui, vous pourrez stocker 60 jours d’historique vidéo à la fois, vous permettant d’enregistrer et de partager des clips de mouvement. L’application de Ring permet de faire défiler facilement une chronologie de tous les événements avec des images plein écran plutôt que de voir une liste alambiquée géante de vignettes, comme le font les applications d’autres entreprises.

Le plan Protect Plus peut être une meilleure option pour les ménages avec plusieurs caméras Ring et/ou une alarme Ring. C’est plus cher à 10 $ par mois (ou 100 $ par an), mais il couvre tous les appareils Ring dans une seule maison – si vous utilisez des produits Ring à plusieurs adresses, vous devrez payer pour plusieurs forfaits.

Comme le plan de base, Ring Protect Plus vous offre 60 jours d’historique vidéo, mais il prolonge également la garantie de chacun de vos produits Ring aussi longtemps que vous avez un abonnement. De plus, vous bénéficiez d’une surveillance professionnelle du système de sécurité Ring de Ring et d’une remise de 10 % sur tous les produits Ring achetés directement sur le site de Ring.

Il est également important de noter qu’aucun contrat n’est requis avec les forfaits Ring Protect ou Ring Protect Plus, vous pouvez donc revenir à un compte gratuit à tout moment.

Mets une bague dessus

Ring Video Doorbell Pro 2 Sonnette vidéo Wi-Fi intelligente

La meilleure sonnette Ring que vous pouvez acheter

Ring Video Doorbell Pro 2 n'est pas simplement une autre mise à niveau des spécifications. Cette petite sonnette vidéo peut voir plus de votre porche grâce à la vidéo de la tête aux pieds, et la toute nouvelle détection de mouvement 3D alimentée par radar peut localiser sur une carte exactement où le mouvement a été vu. Si cela ne suffit pas, Alexa est intégrée et peut répondre à une pression sur le bouton de la sonnette pour vous.

