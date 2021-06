Combien coûtera le régime d’assurance maladie Rs 10 lakh pour une famille de 4 personnes?

Dans une famille plus jeune, les taux de prime seraient relativement bas et on peut décider du régime d’assurance qui correspond le mieux aux besoins médicaux de la famille et au budget.

L’hospitalisation dirigée par Covid-19 entraîne des factures d’hospitalisation de quelques lakhs, ce qui exerce une pression énorme sur le portefeuille d’un individu. Les personnes sans assurance maladie ont été les plus touchées car elles ont dû organiser des fonds pour payer les factures d’hôpital. Même pour ceux qui détiennent une couverture santé, le montant de la couverture n’était pas suffisant pour couvrir entièrement les frais d’hospitalisation. Il est donc impératif de détenir une couverture d’assurance maladie adéquate pour soi-même et les membres de sa famille afin d’éviter de puiser dans les économies pour couvrir les frais médicaux.

Si l’on n’est pas en mesure d’acheter une couverture santé pour un montant élevé pour tous les membres de la famille, les plans Family Floater peuvent être optés pour. Dans un plan Family Floater, sur le paiement d’un montant de prime unique, la somme assurée (couverture) peut être utilisée par n’importe quel membre de la famille. La prime est généralement calculée en fonction de l’âge du membre le plus âgé de la famille. De tels plans conviennent aux jeunes familles, en particulier aux milléniaux avec de jeunes enfants.

«Cette option lui offrirait les avantages de couvrir toute la famille à des taux de prime relativement bas avec des options de couverture suffisantes. Étant donné que l’acheteur de la police est le plus âgé de la famille, mais toujours millénaire, le risque de maladies préexistantes ou de problèmes de santé liés à l’âge est faible. De plus, étant donné que la famille est jeune, les taux de prime seraient relativement bas et il peut décider du régime d’assurance qui correspond le mieux aux besoins médicaux de la famille et à son budget », déclare Rakesh Goyal, directeur, Probus Insurance.

Lors de la demande d’une police d’assurance maladie, il est important que vous déclariez en détail les conditions de santé existantes à la compagnie d’assurance. «Certaines des mesures de vigilance courantes pour les acheteurs d’assurance maladie en ligne ou hors ligne sont que l’on doit divulguer toutes les informations sur les maladies / maladies préexistantes ou toute autre information requise sans aucune modification ou divergence. Des informations correctes doivent être fournies à l’assureur afin d’éviter tout problème pendant le processus de réclamation. La divulgation d’informations incorrectes ou fausses peut également entraîner le rejet de la réclamation », ajoute Goyal.

Un plan flottant familial pour une famille de 4 personnes pour une couverture de Rs 10 lakh coûtera en moyenne entre Rs 1700 par mois et Rs 2200 par mois.

Notez également que l’assureur peut ne pas couvrir la totalité de la facture d’hôpital. L’une des principales exclusions est le coût des consommables hospitaliers que la compagnie d’assurance peut ne pas couvrir. De plus, afin de maintenir le processus de réclamation en douceur, parcourez toujours le document de police pour voir ce que tout est couvert et ce qui ne l’est pas.

