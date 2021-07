Les règles de substitution ont changé pour l’Euro 2020 (Photo : Lars Baron/.)

Les remplaçants ont déjà eu un rôle énorme à jouer à l’Euro 2020, le tournoi étant maintenant dans sa phase finale.

Les fans de football ont disputé 49 rencontres jusqu’à présent à l’Euro 2020 et les supporters anglais espèrent pouvoir se qualifier pour la finale contre l’Italie dimanche.

Les hommes de Gareth Southgate n’ont pas encore perdu dans le tournoi et affronteront le Danemark en demi-finale ce soir à Wembley devant 60 000 fans.

Les deux équipes qui atteignent la finale de la compétition, qui se déroulera à Wembley dimanche 11 juillet, auront disputé sept matches au total.

Chaque manager a nommé une équipe de 26 joueurs avant le début du tournoi et l’importance de la rotation des équipes a été essentielle – mais à quelle fréquence peuvent-ils utiliser leurs options sur le banc ?

Combien d’abonnés sont autorisés à l’Euro 2020 ?

L’Euro 2020 est le premier tournoi majeur dans lequel cinq remplaçants peuvent être utilisés par chaque équipe par match.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Chaque équipe a trois occasions de faire des remplacements, plus la pause à la mi-temps.

En cas de prolongation du match, un sixième remplacement est autorisé exclusivement pendant cette période.

L’UEFA a confirmé les mesures en mars afin d’aider à alléger la charge de travail des joueurs après une campagne nationale épuisante qui a été touchée par la pandémie de coronavirus.

Une déclaration officielle de l’UEFA disait: “Comme les raisons de la règle des cinq remplacements restent valables dans le contexte des calendriers de football nationaux et internationaux touchés par la pandémie de COVID-19 et étant donné que la règle est déjà en place pour les matches de qualification pour la Coupe du monde qui se déroulera de mars 2021 à mars 2022, il a été décidé d’étendre l’amendement à l’UEFA EURO 2020 en juin/juillet 2021, aux finales de l’UEFA Nations League en octobre 2021 et aux éliminatoires de la relégation de l’UEFA Nations League en mars 2022.’



Harry Kane ne débutera certainement pas sur le banc contre le Danemark (Photo : AMA/.)

La saison dernière, bon nombre des meilleures ligues nationales européennes ont été compressées sur une période plus courte, ce qui signifie que les joueurs ont eu peu de repos pour terminer leurs campagnes de club.

Presque tout le football de haut niveau déploie généralement trois sous-marins, mais cela a changé la saison dernière, y compris en Ligue des champions, où cinq ont également été utilisés.

En fait, la Premier League était la seule division de première division d’Europe à ne pas avoir autorisé cinq remplaçants pour la saison 2020-21.

Les joueurs qui participent à la finale de l’Euro 2020 n’ont pas beaucoup de temps pour se reposer, la majorité des clubs étant de retour à l’entraînement de pré-saison déjà avant le coup d’envoi de la Premier League le 14 août.

