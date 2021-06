Combien d’achats à la carte Logan Paul vs Floyd Mayweather gérés en Amérique

in

Floyd Mayweather et Logan Paul ont réussi à générer entre 600 000 et 650 000 achats sur le marché américain du pay-per-view, malgré le plantage des serveurs Showtime.

L’ancien champion du monde des cinq poids a affronté le novice 0-1 de YouTube dans un événement décrit comme un « cirque » par le champion du monde des super-légers Josh Taylor.

Logan Paul et Floyd Mayweather ont parcouru la distance au Hard Rock Stadium de Miami

Malgré la différence de taille et de poids entre les deux hommes, le contraste embarrassant du niveau de compétence était apparent dès la première cloche alors que Mayweather séparait son adversaire beaucoup plus grand au Hard Rock Stadium de Miami.

Pourtant, le joueur de 44 ans, qui n’a plus combattu du tout depuis 2018, n’a pas pu trouver le coup de grâce pour mettre fin au combat et a tenu la distance – ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de vainqueur officiel.

La demande pour le combat était si élevée que le diffuseur américain Showtime a dû s’excuser après que les serveurs se soient écrasés et que les fans n’aient pas pu voir le PPV.

Malgré cela, le journaliste américain réputé Dave Meltzer affirme que la lutte a engrangé entre 600 et 650 000 achats de télévision aux États-Unis (sans compter les flux internationaux).

Estimations approximatives de Meltzer pour #MayweatherPaul : 600K-650K achats PPV. (La télévision américaine achète uniquement, elle n’inclut donc pas l’international ou le streaming). – Jed I. Goodman (@jedigoodman) 8 juin 2021

Sky Sports a choisi l’événement pour le public britannique, ce qui a mis en colère le Taylor susmentionné, car son combat pour le titre mondial incontesté contre Jose Ramirez a été presque complètement ignoré par les diffuseurs.

Taylor a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT : « Je ne vais pas mentir ; J’ai été un peu surpris et je me suis senti un peu déçu. Je pense que c’est l’une des meilleures réalisations sportives écossaises depuis très, très longtemps.

« Surtout dans l’histoire récente. C’est l’une des meilleures victoires que les gens ont remportées ici.

«Je me sentais un peu comme dans l’accumulation et le manque de télévision qui le captait, j’avais l’impression que personne ne s’en souciait et que personne ne s’en souciait vraiment.

Mikey Williams/Meilleur rang

La performance de Taylor était exceptionnelle, mais la couverture était rare

“Cela m’a un peu dérouté et je me suis dit:” Eh bien, pourquoi je ne reçois pas la reconnaissance, mais ils parlent de ce foutu Logan Paul et Floyd Mayweather? “”

Taylor a poursuivi: «Floyd Mayweather, 50 ans, qui ressemble à un vieil homme et à un gars de YouTube, Sky reprend cela et en parle.

«Il y a l’un des plus gros combats de la boxe qui se déroule juste devant vous, quelqu’un de chez vous ose être génial et personne ne s’en soucie.

« C’est vraiment ce que j’ai ressenti. C’était vraiment comme si personne ne s’en souciait.