Combien d’Américains bloqués ? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Comme Scott l’a noté, l’administration Biden affirme maintenant qu’après avoir extrait environ 6 000 Américains d’Afghanistan, il n’en reste que très peu – quelques centaines, voire une centaine. Mais ces chiffres sont radicalement différents de ce que l’administration nous disait il y a quelques jours à peine.

La première estimation que j’ai vue d’un porte-parole de l’administration était qu’il y avait entre 5 000 et 10 000 Américains en Afghanistan. Il y a à peine deux semaines, Jen Psaki nous a dit avec une apparente précision qu’il y en avait 11 000, ou peut-être plus :

Nous sommes – il y a eu – comment le processus fonctionne, je devrais dire – je vais vous dire – c’est qu’il y a des individus qui s’identifieront comme citoyens américains – ce nombre est d’environ 11 000. Au-delà de cela — dans tout le pays — au-delà de cela, cependant, il y a des individus qui ne se sont peut-être pas identifiés, qui peuvent venir demander de l’aide et venir à l’aéroport.

Nous allons travailler pour aider, bien sûr, les citoyens américains, mais nous avons aussi la responsabilité et l’obligation d’aider les hommes et les femmes qui ont servi à nos côtés, beaucoup de vos — les côtés de vos collègues, en tant que traducteurs, et comme interprètes, et notre personnel employé localement, et d’autres.

Q Donc, juste pour confirmer, 11 000 dans tout le pays, pas seulement à Kaboul ?

MME. PSAKI: Eh bien, je dirais simplement, c’est le numéro auto-identifié, non? Donc, mais nous continuerons à fournir de l’aide. Et nous privilégions les citoyens américains. Nous travaillons également à faire sortir des fonctionnaires supplémentaires qui ont joué un rôle important.