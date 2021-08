Combien d’Américains reste-t-il ? [Updated] 10z viral

L’administration Biden met en lumière le fiasco en Afghanistan de diverses manières, par exemple en saluant le skedaddle chaotique actuel comme le plus grand pont aérien jamais enregistré, comme s’il s’agissait d’une réalisation positive. Mais l’administration sait que son plus gros problème est la probabilité – ou l’inévitabilité – qu’elle ne sera pas en mesure de faire sortir tous les citoyens américains d’Afghanistan.

Cette question a toujours été obscurcie par le fait que personne ne sait combien d’Américains étaient en Afghanistan au début de l’exode. Les porte-parole de l’administration ont proposé diverses estimations, dont 5 000 à 10 000 ; 11 000 ; et 10 000 à 15 000. Aujourd’hui, le secrétaire d’État Antony Blinken a laissé entendre que le nombre réel est bien inférieur :

« Nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos progrès pour faire sortir ces 500 citoyens américains d’Afghanistan. Pour les quelque 1 000 contacts restants que nous avons, qui pourraient être des Américains cherchant à quitter l’Afghanistan, nous les contactons agressivement plusieurs fois par jour via plusieurs canaux de communication.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi que jusqu’à 1 500 citoyens américains sont toujours bloqués en Afghanistan – peu de temps après que le président Biden a plaisanté avec un journaliste qui a demandé s’il était possible de laisser des Américains dans le pays contrôlé par les talibans. *** «Au cours des 10 derniers jours, environ 4 500 de ces Américains ont été évacués en toute sécurité avec les membres de leur famille immédiate. Au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact direct avec environ 500 Américains supplémentaires et avons fourni des instructions spécifiques sur la façon de se rendre à l’aéroport en toute sécurité », a déclaré Blinken.

Ces chiffres suggèrent qu’il y avait plus de 6 000 Américains en Afghanistan lorsque la crise a commencé, un nombre bien inférieur à ce que nous avons été amenés à croire auparavant. De plus, Blinken a fait valoir que bon nombre d’entre eux pourraient ne pas vouloir partir :

“Nous avons également constaté que de nombreuses personnes qui nous contactent et s’identifient comme citoyens américains, y compris en remplissant et en soumettant des formulaires d’assistance au rapatriement, ne sont pas en fait des citoyens américains, ce qui peut prendre un certain temps à vérifier”, a déclaré Blinken.

« Certains Américains peuvent choisir de rester en Afghanistan… Beaucoup d’entre eux ont la double nationalité et peuvent considérer l’Afghanistan comme leur maison, qui sont là depuis des décennies, ou qui peuvent vouloir rester près de leur famille élargie. Et il y a des Américains qui évaluent encore leur décision de partir en fonction de la situation sur le terrain qui évolue quotidiennement, en fait qui évolue d’heure en heure.

Blinken a déclaré que certains Américains “changent même d’avis d’un jour à l’autre, comme cela s’est produit, et continueront probablement de se produire”.