Combien d’années faut-il pour qu’une console soit rétro? Un des plus grands experts fixe une date | Jeux

Les jeux vidéo et consoles rétro sont plus vivants que jamais. Mais quand faut-il appeler une technologie «rétro»? La console Wii ou la PS3 sont-elles des consoles rétro?

Des mots comme rétro ou classique ont été tellement utilisés qu’ils ont en partie perdu leur sens. De nombreux joueurs utilisent le terme jeu vidéo classique quand ils veulent dire vieux, car un jeu classique médiocre en a peu. Ou appeler console rétro à une machine d’à peine 10 ans.

Quand pouvons-nous dire qu’une console est rétro? Il n’y a pas de réponse simple. Et le dictionnaire n’aide pas non plus. Le rétro est quelque chose qui “évoque le goût ou la mode d’une époque révolue ou démodée”. D’un point de vue technologique, les consoles comme PS3, Wii-U ou Xbox 360 utilisent une technologie similaire à l’actuelle. S’agit-il de consoles rétro? L’expert japonais mythique Shinya arino, a la réponse.

Tu ne sais peut-être pas Shinya arino, mais c’est une vraie légende au Japon. Le pionnier des vidéos de gameplay désormais si à la mode sur Twitch et YouTube.

Comme Kotaku nous le dit, Shinya Arino joue dans une émission hebdomadaire à la télévision japonaise depuis 2003, appelée Game Center CX.

Dans chaque programme Shinya Arino essaie de terminer certains des jeux les plus difficiles de tous les temps. Les plus courts sont terminés en 4 ou 5 heures, mais est venu jouer 14 heures d’affilée en direct à la télévision, jusqu’à ce que les plus difficiles soient vaincus.

Il n’a pas toujours été victorieux. À l’occasion, il a dû abandonner, et a terminé le programme les larmes aux yeux, épuisé. Ici, vous pouvez le voir jouer à des jeux:

C’est un personnage très populaire au Japon. Le programme est vendu dans son intégralité sur DVD et il existe une grande quantité de marchandisage avec des livres, des poupées et d’autres jouets basés sur ce joueur unique.

Shinya Arino a fait les manchettes ces jours-ci parce qu’il a publié un tweet sur le compte officiel du programme, où il dit que “comme les consoles PlayStation 2, Game Boy Advance et Gamecube ont déjà dépassé la barre des 20 ans, elles peuvent déjà être considéré comme rétro, donc je jouerai certains de leurs matchs cette saison. “

Le mythique Shinya Arino nous donne une règle simple à connaître quand une console peut être considérée comme rétro: doit avoir eu 20 ans.

Playstation 2 Il est sorti en 2000, il a donc 21 ans. Game Boy Advance est apparu en 2001, a eu deux décennies en mars. La console Nintendo GameCube Il a été créé le 14 septembre 2001, il aura donc 20 ans dans quelques mois.

Selon cette classification, les consoles comme la PSP (2005) ou la Wii (2006) ne peuvent pas être considérées comme rétro, car elles n’ont que 15 ans. Êtes-vous d’accord avec cette classification?