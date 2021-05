Combien d’appareils Android avez-vous en dehors des téléphones?

Android est la plate-forme de smartphone la plus populaire au monde, avec des centaines de millions de téléphones Android expédiés chaque année. Mais il y a plus à la plate-forme Google que les smartphones.

Android alimente également une variété d’autres appareils, notamment des tablettes, des téléviseurs, des téléviseurs et des montres intelligentes. Cela nous a donc fait réfléchir au nombre d’appareils Android dont vous disposez en plus des téléphones? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Pour ce que cela vaut, nous comptons les tablettes, les boîtiers / clés TV (par exemple Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box, Chromecast avec Google TV), les téléviseurs avec Android TV et la variété de smartwatches Wear OS. Nous ne compterons pas les Chromebooks, car beaucoup prennent en charge les applications Android, mais Chrome OS n’est pas réellement basé sur Android.

Personnellement, j’ai une vieille tablette Android, une montre Wear OS, un boîtier Android TV et une console portable basée sur Android. Qu’est-ce que tu as? Faites-le nous savoir via la section sondages et commentaires.