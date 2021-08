Combien d’argent Alfonso Cabello prend-il pour sa médaille d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo ?

in

Le cycliste Alfonso Cabello a remporté la première médaille d’or pour l’Espagne aux Jeux Paralympiques de Tokyo dans le contre-la-montre kilométrique de cyclisme sur piste dans la catégorie C4-5. Il s’agit de la troisième médaille pour la délégation espagnole à ce jour aux Jeux après l’argent remporté en natation par Miguel Luque et Toni Ponce.

Ce succès apporte non seulement à Cabello un nouvelle médaille olympique après avoir été champion du kilomètre contre la montre en catégorie C4-5 aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et de bronze à Rio 2016 (C’était aussi le bronze à Rio dans l’épreuve de vitesse de 750 mètres dans la catégorie C1-5), mais cela représente aussi un prix économique important.

Avec sa médaille d’or, Alfonso Cabello recevra un prix de 70.000 euros. Des gains encore loin des 94 000 euros que les champions olympiques ont touché Espagnols, mais cela double le montant que les champions paralympiques espagnols ont reçu aux Jeux de Rio 2016, où ils ont reçu 30 000 pour chaque médaille d’or (Voir tous les prix et plus de curiosités sur l’événement paralympique dans notre Guide des Jeux Paralympiques).



Une grande partie de l’augmentation de ce montant est due à l’accord conclu par le Conseil supérieur des sports, le Comité olympique espagnol et le Comité paralympique espagnol, Pour lequel le CSD a alloué 4,7 millions d’euros au COE et 1,9 million au CPE pour couvrir les frais de voyage et les prix des athlètes espagnols.