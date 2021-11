Combien d’argent Canelo Álvarez et Caleb Plant ont empoché

Saúl Álvarez n’a pas déçu et a éliminé Caleb Plant dans le combat le plus attendu de l’année. Comme il l’avait promis lors du précédent, le Mexicain a réalisé le parachèvement -vers le onzième tour- au MGM Grand de Las Vegas, berceau de la boxe élite, unifiant les quatre ceintures des super-moyens. Même si la gloire n’était pas que sportive…

Canelo a battu Plant par KO et a unifié les titres de la catégorie des super-moyens.

Chaque fois qu’une soirée de cette ampleur est organisée, on en dit long sur les millions et les millions de dollars qu’elle représente. Cette affaire n’a pas fait exception et la somme d’argent distribuée est devenue exubérante en raison de tout ce qui était en jeu : Canelo a mis ses couronnes dans les catégories WBC, WBA et WBO sur la table pour arracher le titre IBF à Plant. Ainsi, il a repris les quatre titres.

COMBIEN D’ARGENT CANELO ÁLVAREZ ET CALEB PLANTE EN SAC

Comme le rapporte le journal Marca, juste pour le simple fait de monter sur le ring, ce qui a été obtenu par les deux avait un plancher de 40 millions de dollars pour Canelo et entre 10 et 13 millions de la devise américaine pour Plant, Cette différence tient au nombre de ceintures que chacun risquait, en plus du fait que le Mexicain est aujourd’hui le meilleur livre pour livre.

À ces chiffres, il faut ajouter les revenus qu’ils ont reçus pour le Pay Per View (PPV) de la télévision, ceux qui ne sont pas envisagés dans l’indiqué ci-dessus. De cette façon, ce qui est empoché par les deux représente une somme d’argent choquante, bien qu’ils ne soient pas loin de ce que l’on perçoit habituellement dans un combat de ce type.

Des millions et des millions de dollars pour Plant et lvarez.

Lors de son précédent duel sur le ring, lors de la victoire contre le Britannique Billy Joe Saunders par exemple, Canelo avait gagné environ 35 000 000 $ en remportant la ceinture des super-moyens de la World Boxing Organization (WBO), bien que maintenant les chiffres seraient plus élevés.

Sans aller plus loin, le combat d’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul en juin dernier a distribué un total approximatif de 65 millions de verts pour Money et environ 14 pour le youtuber -un peu moins que ce qui avait été estimé dans le précédent-, des chiffres proches de la totalité de ce qu’auraient perçu Álvarez et Plant.

L’émission entre Paul et Mayweather a fait des profits de millionnaires.

