combien d’argent continue de générer après sa mort – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

le 9 décembre 2012, un accident d’avion a causé la mort subite du chanteur Mexicaine-américaine Jenni Rivera, à 43 ans. Dans la nuit du 8 décembre de cette année-là, il venait de donner un concert à l’arène de Moneterrey, dans l’État nord de Nuevo León, auquel assistaient certains 17 mille personnes, avec qui il a chanté pendant quatre heures.

Quand elle est descendue de la scène, son label attendait de lui donner un Record d’or et de platine pour les ventes élevées qui avaient laissé son album La même grande dame. Il a également été entraîneur de l’émission de télévision à succès La voix du Mexique.

Lorsque son avion s’est écrasé tôt le matin du 9 décembre dans le Sierra Madre Oriental, dans la municipalité d’Iturbide, à Nuevo León, la population du Mexique et d’une partie des États-Unis a été choquée. Beaucoup de choses sont survenues depuis ce jour, il y a plus de 8 ans.

En 2017, un juge a ordonné aux familles des personnes accompagnant Jenni dans l’avion qui s’est écrasé d’être indemnisées par 10 millions de dollars. Il s’agit d’Arturo Rivera Ruíz; les pilotes Miguel Pérez Soto et Alessandro Torres Álvarez, l’avocat Mario Macías Pacheco, le maquilleur Jacob Yebale et le coiffeur Jorge Armando Sánchez.La chanteuse est décédée alors qu’elle était dans l’un des meilleurs moments de sa carrière (ig: jennirivera)

Quand “The Diva of the Band”, comme on l’appelait, mourut, elle avait amassé une fortune d’environ 25 millions de dollars, concentrés dans la société Jenni Rivera Enterprises (JRE), qui comprenait ses émissions de télévision, ses vêtements, ses parfums et ses cosmétiques, tous dirigés par sa sœur Rosie, qui était l’exécuteur testamentaire et qui jusqu’en 2014 a porté le montant à 300 millions.

Rosie a même déclaré que tout ce qui était travaillé dans la société JRE était pour les enfants du chanteur décédé, à l’exception de “Chiquis ”Rivera, qui a été exclu du testament en raison des différends qu’il avait avec sa mère. Malgré cela, Rosie ne l’a pas abandonnée et lui a donné un emploi au sein de l’entreprise, où elle a reçu un salaire égal au sien.

Le magazine spécialisé Forbes produit une liste de personnes riches qui sont déjà décédées, appelée List of the Rich Dead, depuis 2001. Sur plus de 50 célébrités qui sont apparues, seules cinq étaient des femmes, actrices Marilyn Monroe Oui Elizabeth Taylor, Bettie Page, mannequin pin-up et Playboy girl, et les auteurs-compositeurs-interprètes Jenni Rivera et Whitney Houston.

En 2013, après sa mort, Rivera a produit des revenus posthumes à partir de la vente de disques et de son autobiographie. Selon Forbes, entre juin 2012 et juin 2013, Les entreprises de Jenni Rivera en a généré sept millions de dollars. Après sa mort, on a également appris qu’en un an seulement, il a vendu 880 000 disques, presque le même que durant toute sa vie de chanteur. Jenni Rivera est l’une des 5 femmes qui figurent sur la liste Forbes appelée Rich Dead List. (Photo par Todd Williamson / Invision / AP, fichier)

Jenni avait également un manoir situé à Encino, Californie, aux États-Unis, qui a été vendu à l’ex-mari de Jessica Simpson pour 4 millions de dollars. Aussi, après sa mort, deux séries biographiques de la chanteuse ont été produites, Son nom était Dolores, le Jenni que je connaissais (Univision) et Jenni Rivera: mariposa de barrio (Telemundo).

La série réalisée par Univisión a été réalisée sans le soutien de la famille du chanteur décédé, ce qui a provoqué un procès auprès de la chaîne de télévision déclarant qu’elle avait des scènes diffamatoires. La demande était pour 10 millions de dollars pour l’indemnisation des dommages.

Rosie démissionne de son poste d’exécuteur testamentaire

Michael Rivera, l’un des cinq enfants de Jenni Rivera, on ne sait toujours pas qui sera en charge de la gestion du domaine de sa mère et le fait est que sa tante, Rosie, a récemment démissionné de ce poste, qui en a hérité après la mort inattendue de “La Diva de la Banda”.

Week-end dernier, La jeune sœur de Jenni Rivera a publié sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube, une vidéo où elle expliquait quelles étaient les raisons qui l’ont amenée à prendre la décision difficile de abandonner la tâche que le chanteur régional mexicain lui a confié dans son testament, car Outre la gestion de son patrimoine, la femme d’affaires de 39 ans est devenue PDG de la marque «Diva». La sœur cadette de Jenni a démissionné de son rôle d’exécuteur testamentaire. (Photo: @rosierivera, @ jennirivera / Instagram)

Après la polémique qui s’est déchaînée dans les médias par la nouvelle diffusée par Rosie, le plasticien Michael Marín a répondu à quelques questions pour le programme Suelta la sopa, où il a donné son avis sur ce qui se passe autour de sa famille et a assuré que pour le moment ils n’ont pas réfléchi à qui occupera le poste vacant.

“Je ne peux pas en dire grand-chose, nous devons nous réunir et en parler mais nous n’avons personne en tête, nous devons voir qui est la personne la plus appropriée pour le poste », a-t-il déclaré.

cependant, détailler quelles sont les principales qualités que doit posséder la personne qui accepte le poste, en particulier, il a dit que ce devait être quelqu’un avec trajectoire en gestion d’entreprise et qu’il connaît la figure que le chanteur représente à ce jour. L’artiste aussi Il a déclaré que le nouvel exécuteur testamentaire ne sera ni lui ni aucun de ses frères et sœurs, parce qu’ils n’en ont pas parlé sérieusement.

“Une histoire d’entreprise, pas quelqu’un qui ne fait que commencer, mais aussi quelqu’un qui comprend qui est ma mère. Je ne sais pas qui sera prêt à le faire, définitivement Je ne serai ni moi ni aucun de mes frères jusqu’à maintenant “déclara-t-il.

Source: Infobae