Combien d’argent devriez-vous mettre pour s’endetter ?

Presque tous les Américains sont endettés, qu’ils paient une maison, un diplôme universitaire ou un nouvel ordinateur portable. Et vous n’êtes pas le seul à vous demander combien de revenus devraient être alloués au remboursement des cartes de crédit, des prêts automobiles, des prêts étudiants et/ou de votre hypothèque chaque mois ?

En règle générale, une bonne règle générale à suivre est de payer autant que vous le pouvez chaque mois au-delà du paiement minimum.

“Cela vous aidera non seulement à rembourser votre dette plus tôt, mais vous permettra également d’économiser une somme d’argent importante en paiements d’intérêts”, explique Bola Sokunbi, enseignante certifiée en éducation financière et auteur de “Clever Girl Finance”.

Payer plus que le minimum peut sembler évident, mais c’est une bonne habitude à prendre si vous avez de l’argent supplémentaire. Pour obtenir des directives plus précises sur le remboursement de votre dette, Select s’est entretenu avec quelques experts pour obtenir leurs meilleurs conseils.

Suivez la règle du 50/30/20

La règle des 50/30/20 est une technique budgétaire simple qui divise vos dépenses en trois catégories. Il vous recommande de consacrer jusqu’à 50 % de votre revenu mensuel après impôt (c’est-à-dire le revenu net) à des dépenses essentielles (« besoins ») comme votre versement hypothécaire, vos factures de services publics, la nourriture et le transport. Les 30 % suivants devraient être alloués à vos « envies » (dîner au restaurant, vacances, etc.), et les 20 % restants vont à vos objectifs financiers, qu’il s’agisse de rembourser des dettes ou d’économiser pour l’avenir.

Selon le type de dette que vous avez, elle peut appartenir à l’une de ces trois catégories. Les prêts hypothécaires et les paiements automobiles, par exemple, entrent dans la catégorie « besoins ».

“Vous voulez vous assurer que votre hypothèque mensuelle ne dépasse pas 28 % de votre revenu mensuel brut”, a déclaré à Select Mark Reyes, expert en conseils financiers CFP et Albert.

Donc, si vous rapportez 5 000 $ à la maison (avant taxes), votre versement hypothécaire mensuel ne devrait pas dépasser 1 400 $.

Il recommande de maintenir votre versement hypothécaire à moins de 30 % de votre revenu afin d’avoir suffisamment de place pour le reste de vos besoins.

Si vous avez une dette de carte de crédit, Bruce McClary, porte-parole de la National Foundation for Credit Counselling (NFCC) vous recommande de prioriser les paiements par carte de crédit dans la catégorie de dépenses « besoins ». Le fait de conserver un solde de carte de crédit d’un mois à l’autre peut s’avérer très éprouvant en raison des frais d’intérêt élevés (généralement à deux chiffres), il est donc important de le rembourser le plus rapidement possible.

Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de rembourser intégralement le solde de leur carte de crédit, McClary conseille de travailler vers un objectif de consacrer 10 % de votre revenu à cette dette chaque mois.

“En supposant que votre hypothèque ou votre loyer va consommer la part du lion de ce [“needs”] catégorie, je recommande de maintenir les paiements par carte de crédit en dessous de 10 % de votre salaire mensuel net si vous n’êtes pas en mesure de payer l’intégralité de votre solde chaque mois à un prix abordable », dit-il.

Assurez-vous que pas plus de 36% du revenu mensuel est consacré à la dette

Les institutions financières examinent votre ratio d’endettement lorsqu’elles envisagent de vous approuver pour de nouveaux produits, comme des prêts personnels ou des hypothèques. Pour calculer ce nombre, divisez votre revenu mensuel brut (votre revenu total avant impôts ou autres déductions) par le montant total de vos dettes (hypothèque, cartes de crédit, prêts étudiants et remboursements de prêts automobiles). Puis multipliez par 100 pour obtenir le pourcentage.

Par exemple, disons que votre revenu mensuel brut est de 6 000 $ et que vous avez 3 000 $ de remboursement de dettes chaque mois pour votre prêt hypothécaire, votre prêt automobile et vos prêts étudiants. Votre ratio dette/revenu est de 33 %.

« Du point de vue d’un prêteur, il ne souhaite généralement pas que plus de 36 % de son revenu mensuel brut soient consacrés à la dette », déclare Douglas Boneparth, CFP, président de Bone Fide Wealth et co-auteur de The Millennial Money Fix.

Ne stressez pas trop si votre ratio dette/revenu est supérieur à 36 % si vous tenez compte de votre prêt hypothécaire — vous n’êtes pas seul. Les données montrent que les consommateurs dépensent près de cela uniquement pour des dettes non hypothécaires.

Les dernières découvertes de l’étude de planification et de progrès 2021 de Northwestern Mutual révèlent que parmi les adultes américains âgés de 18 ans et plus qui sont endettés, 30 % de leur revenu mensuel en moyenne sert à rembourser des dettes autres que des hypothèques. De loin, la principale source de dette après les hypothèques est les cartes de crédit, représentant plus du double de toute autre source de dette.

Comme la plupart des règles empiriques en matière de finances personnelles, Bonparth avertit que le montant que vous dépensez chaque mois pour rembourser votre dette est en fin de compte subjectif. Vous devriez tenir compte de votre revenu, du type de dette que vous avez, de votre épargne et de vos objectifs financiers plus larges.

« Vous pourriez être plus motivé à investir votre revenu disponible que de rembourser votre hypothèque ou votre dette de prêt étudiant », explique Leslie Tayne, avocate spécialisée dans l’allégement de dettes chez Tayne Law Group. “Mais quelqu’un d’autre peut donner la priorité au remboursement d’une voiture ou d’une autre dette à intérêt élevé comme les cartes de crédit pour être sans dette par rapport à tout le reste.”

Rendez le remboursement de votre dette plus gérable

Si vous êtes aux prises avec des dettes, vous pouvez prendre des mesures pour les rendre plus faciles à gérer, notamment le refinancement de vos prêts étudiants, la souscription d’un prêt de consolidation de dettes ou l’utilisation d’une carte de crédit avec transfert de solde.

En bout de ligne

Il existe des directives générales que vous pouvez suivre pour vous aider à savoir si vous êtes sur la bonne voie pour rembourser votre dette. En plus de respecter les paiements minimaux, vous pouvez envisager le seuil de 36 % ou travailler en dehors de la règle des 50/30/20.

En fin de compte, cependant, combien vous dépensez pour rembourser votre dette se résume en réalité à l’adapter à votre situation financière personnelle et à vos objectifs.

