Combien d’argent économisez-vous si vous utilisez une voiture électrique pendant 5 ans, par rapport à une voiture à essence | Moteur

Vous envisagez de changer de voiture à court terme, et vous envisagez l’achat d’un véhicule 100% électrique. Combien d’argent pouvez-vous économiser en 5 ans ?

Dans quelques années, seules les voitures électriques seront vendues, et même il sera interdit aux véhicules à essence de conduire. Vu les records de pollution et de température qui se produisent ces jours-ci, c’est un bon moment pour considérer acheter une voiture électrique.

Au-delà des bénéfices écologiques, il faut faire des chiffres. Pour l’instant les voitures électriques sont plus chères que les équivalents carburant, mais elle est compensée à moyen terme car les dépenses sont bien moindres.

Notre collègue Rodrigo Fersainz d’Auto Bild a pris la calculatrice et a découvert Combien d’argent économisez-vous si vous utilisez une voiture électrique pendant 5 ans, par rapport à une voiture à essence. On va le voir.

Acheter la voiture

C’est la boisson la plus difficile à avaler. Au jour d’aujourd’hui Une voiture électrique coûte entre 5 000 et 15 000 euros que son équivalent en carburant ou en essence.

Les prix finiront par s’égaliser, mais il reste encore un peu à faire. Selon Audi, ils seront égaux en 2025. Mais d’autres marques pourraient rattraper leur retard plus tôt.

Pendant qu’il vient, ce surcoût peut être atténué par des aides d’État pour les voitures électriques, qui en Espagne s’appelle Plan Moves. L’Etat finance jusqu’à 7 000 euros si vous remettez votre ancien véhicule. Et les marques ont aussi des promotions et des remises.

Ainsi, selon le modèle que vous achetez, vous pouvez pratiquement couvrir le surcoût avec des aides et des promotions.

Taxe d’immatriculation

Ici, nous avons les premières économies.

Une voiture électrique ne paie pas de taxe de circulation. Une voiture à combustion est soit hybride (ECO), soit doit payer entre 4,75 % et 14,75 % du prix de base de la voiture. Selon le véhicule cette taxe peut dépasser les 1000 euros, c’est donc une économie importante.

Énergie

UNE Voiture électriqueSelon l’OCU, il consomme 4 € aux 100 km en électricité avec le tarif standard, et seulement 1,6 € aux 100 km si vous le branchez la nuit.

Avec une moyenne de 15 000 km par an, cela représente une dépense annuelle comprise entre 240 et 600 euros en électricité.

En échange, une voiture à essence qui consomme 6l/100 km et de l’essence au prix de 1,16 euros le litre, il a un coût moyen de 1 044 euros avec 15 000 km.

Avec la voiture électrique on économisera entre 400 et 800 euros par an en carburant.

parking

Pour le moment, les voitures électriques ne paient pas dans les parkings de la SER des grandes villes. Si vous vous garez quelques heures par jour dans cette zone, vous économiserez environ 40 euros par mois.

Charge rapide

Les voitures électriques peuvent être rechargées à partir de n’importe quelle prise. Mais la recharge paresseuse peut ne pas fonctionner pour vous si vous passez peu de temps à la maison.

Vous pouvez installer un poste de charge rapide Type de Wallbox dans votre garage. Son coût peut dépasser les 1 000 euros, mais de nombreux facteurs interviennent ici. Il y a des communes ou des entreprises qui le financent à 100% aux citoyens ou aux salariés.

C’est quand même une dépense à prendre en compte.

Embouteillages et mobilité urbaine

Une voiture électrique consomme beaucoup moins et sa mécanique souffre aussi moins dans un embouteillage à basse vitesse, que le carburant.

Vous pouvez également circuler sur la voie Bus-VOM, et les jours de forte pollution, vous n’êtes pas obligé de rester à la maison, ni subir de limitations.

Maintenance et ITV

Les voitures électriques ont beaucoup moins de pièces et sont beaucoup plus fiables que les voitures à essence. Vous économiserez plusieurs centaines d’euros sur les visites à l’atelier.

Cela a un autre avantage : ils sont plus faciles à réviser, donc ITV coûte la moitié.

Valeur résiduelle

Enfin, envisagez la possibilité de le revendre d’occasion dans quelques années, quand on le change.

Une voiture électrique continuera à avoir de la valeur, Sauf si vous usez beaucoup les piles (qui peuvent être changées). En échange une voiture essence achetée aujourd’hui vaudra à peine 7 ou 8 ans, car il aura de nombreuses restrictions dans les villes et il sera même interdit de circuler avec eux sur la route.

Comme on peut le voir, en économisant le prix d’achat plus élevé qui est compensé par les aides d’État et les promotions de la marque, le reste n’est que économies et avantages.

Allez-vous miser sur la voiture électrique dès maintenant, ou allez-vous attendre encore quelques années ?