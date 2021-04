Combien d’argent gagne le gagnant? ⋆ 10z viral

Gagner l’une des quatre majeures du golf est une réalisation incroyable, mais il y a quelque chose de spécial à terminer au sommet du classement des Masters. Le gagnant de l’année précédente plaçant la veste verte sur le champion le plus récent est l’une des traditions les plus cool du sport.

Oh, et ramener à la maison un chèque gigantesque doit être plutôt sympa aussi.

Même pour les golfeurs qui n’ont pas de grandes performances à Augusta National, faire la coupe et jouer quatre rondes peut entraîner un paiement solide. L’année dernière encore, les quatre joueurs qui ont terminé à égalité au 51e rang ont chacun reparti avec 28 003 $ – pas mal du tout pour quelques jours de travail.

Qu’est-ce qui est en jeu à l’événement de cette année? Voici la répartition complète du sac à main du tournoi des maîtres 2021, y compris combien d’argent le gagnant gagnera.

Porte-monnaie Masters Tournament 2021

Le sac à main au Masters 2021 devrait être le même que l’année dernière: 11,5 millions de dollars. C’est le deuxième plus grand sac à main de tous les grands, derrière seulement 12,5 millions de dollars de l’US Open.

Combien d’argent le gagnant reçoit-il?

Sur la base de ce total, la part du gagnant du prix en argent serait 2,07 millions de dollars, le même montant que Dustin Johnson a remporté en novembre.

Paiements du tournoi des maîtres

(Paiements basés sur les chiffres des Masters 2020)

Place Golfer Payout 1 Dustin Johnson 2,07 millions $ T2 Cameron Smith 1,01 million $ T2 Sungjae Im 1,01 million $ 4 Justin Thomas 552000 $ T5 Rory McIlroy 437000 $ T5 Dylan Frittelli 437000 $ T7 CT Pan 358,417 $ T7 Brooks Koepka 358417 $ T7 Jon Rahm 358,417 $ T7 Jon Rahm 358,417 $ T7 Core 287 500 $ T13 Marc Leishman 215625 $ T13 Hideki Matsuyama 215625 $ T13 Kevin Na 215625 $ T13 Abraham Ancer 215625 $ T17 Xander Schauffele 178250 $ T17 Patrick Cantlay 178250 $ T19 Scottie Scheffler 144325 $ T19 Cameron Champ 144325 $ T19 Tommy Fleetwood 144,325 $ T19 Sebastian 115,00 $ T19 Tommy Fleetwood 144,325 $ T19 Sebastian 115,00 $ T25 Danny Willett 91713 $ T25 Charl Schwartzel 91713 $ T25 Shane Lowry 91713 $ T25 Ian Poulter 91713 $ T29 Nick Taylor 74750 $ T29 Bernhard Langer 74750 $ T29 Chez Reavie 74750 $ T29 Rickie Fowler 74750 $ T29 Sung Kang 74750 $ TC Kim Bryson 62,100 $ Andy Ogletree Amateur T38 Lee Westwood 50600 $ T38 Tiger Woods 50600 $ T38 Paul Casey 50600 $ T38 Christiaan Bezuidenhout 50600 $ T38 Tony Finau 50600 $ T44 Shugo Imahira 41400 $ T44 Collin Morikawa 41400 $ T46 Matt Wallace 33672 $ T46 Charles Howell III 33672 $ T46 Matthew Fitzpatrick 33672 $ Jazz Terez 33672 $ Janewattananond 28 003 $ T51 Zach Johnson 28 003 $ T51 Rafa Cabrera-Bello 28 003 $ T55 John Augenstein Amateur T55 Phil Mickelson 26 680 $ 57 Bubba Watson 26 450 $ 58 Bernd Wiesberger 26 220 $ 59 Brandt Snedeker 25 990 $ 60 Jimmy Walker 25 760 $