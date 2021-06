Combien d’argent gagne un astronaute de la NASA par an | Vie

Les astronautes de la NASA doivent passer par un processus de sélection exigeant et épuisant avant de pouvoir aller dans l’espace.

Alors que des entrepreneurs comme le fondateur de SpaceX, Elon Musk, lancent des fusées de plus en plus puissantes dans l’espace, soumissionnent pour une nouvelle course spatiale et se préparent à envoyer des astronautes sur la lune, il devient de plus en plus intéressant de rejoindre les rangs de la NASA.

Mais Pour devenir astronaute, la première chose que vous devez faire est de répondre à une liste rigoureuse d’exigences, y compris être citoyen américain, possédant un diplôme universitaire en sciences, en ingénierie ou en mathématiques, et trois ans d’expérience professionnelle ou 1 000 heures en tant que pilote de jet.

La personne concernée doit alors passer par un processus de sélection épuisant qui est environ 74 fois plus difficile que d’entrer à l’Université de Harvard (États-Unis). La NASA sélectionne une nouvelle promotion d’astronautes tous les 2 ans. En 2019, lors du dernier appel, seuls 11 des plus de 18 000 candidats l’ont reçu.

Ensuite,combien la NASA paie ses astronautes pour la vaste expérience et la formation nécessaires en plus du risque de mettre la vie en danger ?

Selon une section de questions fréquemment posées sur la page de la NASA, le salaire annuel d’un astronaute “est basé sur l’échelle salariale du gouvernement fédéral pour les catégories GS-12 et GS-13″.

« La catégorie [profesional] de chaque personne est déterminé à partir de ses réalisations académiques et de son expérience », ajoute l’agence spatiale.

Ces catégories sont utilisées pour déterminer combien les différents cols blancs de la plupart des agences gouvernementales des États-Unis devraient facturer. Chaque catégorie est divisée en 10 sous-catégories en fonction des performances et des années de service.

L’Office of Personnel Management (OPM) des États-Unis gère les salaires de base des agences ainsi que les licenciements, de sorte que les chiffres changent chaque année.

Combien les États-Unis paient leurs astronautes

En 2021, selon l’échelle salariale de l’OPM, Un nouvel astronaute de catégorie GS-12 et une expérience de sous-catégorie 1 gagneraient 66 167 $ par an (environ 54.5400 euros au taux de change actuel). Après plusieurs années de performances adéquates, le même astronaute pourrait faire partie de la sous-catégorie 10 du groupe GS-12 ; soit 86 021 dollars par an (environ 70 766 euros par an).

Pendant ce temps, les astronautes les plus qualifiés avec une catégorie professionnelle GS-13, ils pourraient gagner jusqu’à 78 681 $ par an en sous-catégorie 1 (environ 64 728 euros par an) et après quelques années atteindre jusqu’à 102 288 dollars par an en sous-catégorie 3 (environ 84 149 euros par an).

Cependant, les astronautes ne sont pas limités aux catégories GS-12 et GS-13 pour l’ensemble de leur carrière, mais plutôt pIls pourraient atteindre le sommet de l’échelle – GS-15, sous-catégorie 10 – et gagner jusqu’à 142 000 $ par an (environ 116 800 euros par an) selon leur poste, leurs responsabilités et leurs performances au sein du corps des astronautes.

« Lorsqu’un civil est sélectionné pour le programme des astronautes, sa catégorie peut être en principe GS-12 et GS-13 », explique l’ex-astronaute William « Bill » McArthur à Business Insider par e-mail. “En tant qu’astronaute actif, entre 2001 et 2007, ma catégorie professionnelle était au plus haut niveau de l’échelle civile.”

