Combien d’argent gagne un notaire ?

Il existe une croyance selon laquelle les notaires sont très bien payés. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit exactement ainsi, puisque les notaires, à part ce sont des fonctionnairesIls n’ont pas de masse salariale précisément fixée. Oui ils ont un salaire de base, mais les plugins dépendent de la quantité de documents qui signent, le prix des frais de notaire ou le bureau du notaire où ils travaillent, entre autres.

Salaire de base et « plus »

Parmi les différentes catégories, les notaires peuvent facturer à partir de 13 977,61 euros par an (3e groupe, niveau 3) jusqu’à 28 260,28 euros annuels (Groupe 1, niveau 1). Il s’agirait donc d’environ 1 164,8 euros et 2 355,02 euros par mois -sans tenir compte des accessoires.

Aussi, on peut citer quelques exemples : le prix de signer la constitution d’une société qui n’excède pas 30 000 euros, le capital est de 150 euros. Concernant les documents sans montant, le les accords de mariage coûtent 30 euros et volontés 30 euros pour chaque concédant.

Ainsi, le prix des frais notariés peut être consulté dans le document du Journal Officiel de l’Etat (BOE), et selon ce que le notaire va signer le montant a de fortes variations. Ainsi, les montants s’élèvent à 36.060726 euros pour la signature d’actes ou de procurations. De plus, il existe des outils pour calculer le prix d’une gestion notariale dans l’achat ou la vente d’un bien immobilier.

Ainsi, selon l’étude du notaire, les documents signés et la valeur de ceux-ci, on estime que vous pouvez atteindre 150 000 euros par an, environ 12.500 euros par mois.

Dans quelles situations dois-je aller chez un notaire ?

Vous devez vous rendre chez un notaire si vous envisagez de faire l’acte notarié d’un appartement que vous allez acheter, donner une procuration, faire un testament, constituer une société ou conclure des accords de mariage. De manière générale, toute question juridique relative à la passation de marchés privés civils ou commerciaux.