Combien d’argent gagneront-ils en 2021? ⋆ 10z viral

Il y a plus que des ceintures de championnat en jeu dans la rencontre de samedi entre Saul «Canelo» Alvarez et Billy Joe Saunders.

Alvarez (55-1-2, 37 KO) placera ses ceintures WBA, WBC et The Ring contre la ceinture WBO de Saunders (30-0, 14 KO) dans leur combat des super-moyens. Mais les deux combattants devraient repartir considérablement plus riches après leur combat – compréhensible, étant donné qu’il s’agit d’un candidat précoce pour le combat de l’année.

Voici un aperçu de ce que Canelo et Saunders pourraient gagner, ainsi que de la valeur nette de chaque combattant avant le combat:

PLUS: Rejoignez DAZN pour regarder Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders

Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders combat un sac à main, un prix en argent

Selon sportekz.com, Canelo et Saunders se voient garantir respectivement 15 millions de dollars et 2,5 millions de dollars de paiements garantis. Canelo réclamerait 60 pour cent de la part de pay-per-view aux 40 de Saunders. Les paiements totaux estimés des combattants se situent entre 35 millions de dollars pour Canelo et 5 millions de dollars pour Saunders.

Quelle est la valeur nette de Canelo Alvarez?

Selon Celebrity Net Worth, Canelo vaut 140 millions de dollars après avoir réalisé un bénéfice déclaré de 37 millions de dollars pour l’année civile 2020 (selon Forbes).

Quelle est la valeur nette de Billy Joe Saunders?

La valeur nette de Saunders varie en fonction du point de vente que vous utilisez – aucun d’entre eux n’est vérifiable – mais varie entre 2 millions de dollars (par thenetworthportal.com) et 2,5 millions de dollars par richygenius.com. Cela signifie qu’il fera plus que doubler sa valeur nette après le combat de samedi.

Record de carrière de Canelo Alvarez

Nationalité: mexicain

Née: 18 juillet 1990 (30 ans)

Hauteur: 5-9

Atteindre: 70,5 pouces

Enregistrer: 55-1-2 (37 KO)

Billy Joe Saunders enregistrement et biographie

Nationalité: Anglais

Née: 30 août 1989

Hauteur: 5-11

Atteindre: 71 pouces

Total des combats: 30

Enregistrer: 30-0 (14 KO)