Combien d’argent gagnez-vous sur TikTok ?

11/11/2021 à 20h25 CET

Juditte Bertran

Le réseau social émergent qui s’est tellement développé pendant la quarantaine, TikTok, paie également pour le contenu créé par des profils de plus de 10 000 abonnés, d’âge légal et avec au moins 100 000 visionnages de vidéos au cours des 30 derniers jours. Mais,combien vous pouvez gagner sur TikTok?

Gains vidéo

TikTok ne précise nulle part exactement combien il paie par vidéo. Mais il y a eu de nombreux utilisateurs qui ont commenté que vous gagnez entre 2 et 3 cents pour mille vues. Ainsi, afin de gagner jusqu’à 30 euros, nous aurions besoin d’une vidéo qui a plus d’un million de vues.

Mais la clé de ce réseau social est qu’à tout moment une vidéo peut apparaître dans la section « Pour vous » et devenir virale en quelques secondes. L’algorithme TikTok ne tient pas compte du nombre d’abonnés du compte ni du nombre de likes ou de commentaires que la dernière vidéo du même compte doit montrer aux non-abonnés.

Parrainages et diffusions en direct

Les utilisateurs comptant plus d’un millier d’abonnés ont la possibilité d’effectuer une diffusion en direct pour interagir avec les abonnés. Ce sont ceux qui peuvent vous offrir des « cadeaux virtuels » équivalents à de l’argent réel. A) Oui, pour chaque 6 607 pièces tu te lèves 109,99 euros.

Mais une autre façon de gagner de l’argent sur TikTok est de créer contenu pour d’autres marques et promouvoir des produits ou services. Partagez le produit dans le contenu vidéo et recevez des revenus pour cela.

La reine de TikTok

Le ‘tiktoker’ avec le plus de followers, Charlie d’Amelio, à tout juste 17 ans, il compte déjà plus de 128,5 millions de followers. Ainsi, bon nombre de ses vidéos ont dépassé les 25 millions de vues, ce qui, si nous faisons le calcul rapide, signifierait environ 750 euros la vidéo avec ces points de vue – sans compter les revenus de parrainage d’autres marques. Le magazine américain Forbes a révélé que le ‘tiktoker’ gagne avec ses vidéos – avec les parrainages inclus – environ 4 millions de dollars par an -près de 3,5 millions d’euros.