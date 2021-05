Combien d’argent Johnny Depp dit qu’il a perdu depuis ses années Pirates des Caraïbes

Avant le procès contre The Sun, une autre histoire majeure qui avait attiré l’attention du public était celle de la fortune de Johnny Depp, un grand nombre qu’il avait amassé au fil de son temps dans des superproductions telles que Pirates des Caraïbes et Alice au pays des merveilles, mais aussi grâce à une carrière saine avant dans des rôles comme Edward Scissorhands, 21 Jump Street et What’s Eating Gilbert Grape. Depp a admis qu’il avait apparemment perdu les 650 millions de dollars qu’il avait gagnés au cours de sa carrière et qu’il devait 100 millions de dollars supplémentaires en impôts en raison de la mauvaise gestion présumée de ses anciens chefs d’entreprise. Il a déclaré au tribunal: