Combien d’argent le coureur à domicile Barry Bonds a-t-il gagné dans la MLB ?

L’ex-joueur Obligations Barry eu une brillante carrière dans le Ligue majeure de baseball – MLB et il se bat toujours pour entrer dans le Hall of Fame, c’est pourquoi nous montrerons à quel point le argent gagné pour ce coureur à domicile en 22 ans.

Obligations Barry, qui est le joueur avec le plus de coups de circuit dans l’histoire des Ligues majeures (762), pendant des années il a été le meilleur joueur de la ligue, ayant 22 années pleines de succès, qui l’ont amené à gagner de l’argent et avec lequel il a sûrement a actuellement 57 ans peut vivre tranquillement, malgré avoir été jugé à l’époque sur la question des stéroïdes.

Combien d’argent a-t-il gagné en 22 ans dans les majors ?

Bonds a fait ses débuts en 1986 et a pris sa retraite en 2007, portant les uniformes des Pirates de Pittsburgh et des Giants de San Francisco, marquant une carrière pleine d’histoire et que selon le portail Baseball Reference, l’ancien voltigeur a remporté un total de 188 245 322 $, un très bon montant de millions, qui a payé pour ce talent et cette puissance qui l’ont amené à être au sommet de la liste des coureurs à domicile de tous les temps dans le MLB.

De plus, il est bon de souligner que ce montant gagné par Barry Bonds compte sa carrière de joueur de baseball professionnel dans la MLB, sans compter ce qu’il a saisi sur son compte bancaire grâce aux parrainages publicitaires.

Répartition de l’argent gagné

Pirates de Pittsburgh : 8 690 000,00 $ Giants de San Francisco : 179 555 322,00 $

Réalisations dans votre carrière

14 All-Star Games 8 Gants d’Or 12 Silver Bats 7 MVP Awards 3 Hank Aaron Awards 1 Home Run Derby Championship Top Major League Home Runner (762)

leurs nombres

Au cours de ces 22 années, Obligations Barry il a joué un total de 2 986 matchs, donnant 2 935 coups sûrs, 601 doubles, 77 triples, 762 circuits, 1996 points produits, 2 227 points marqués, 514 bases volées, AVG de 0,298, OBP de 0,444, SLG de 0,607, OPS de . 1.051, 182 OPS+ et 162.7 GUERRE.