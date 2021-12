Combien d’argent les clubs gagnent-ils en Ligue Europa ?

12/08/2021 à 18:23 CET

Real Sociedad et Real Betis Ce sont les deux espagnols participants à la Ligue Europa cette saison. Les Verdiblancos ont déjà fait leurs devoirs et avec un match à jouer, ils se sont qualifiés comme deuxièmes du groupe. Ils joueront un match nul contre ceux éliminés de la Ligue des champions pour être au prochain tour. L’équipe basque doit cependant battre le PSV ce jeudi pour rester en vie dans la compétition.

Mais, Voulez-vous savoir comment l’argent est distribué dans ce tournoi, le deuxième plus important européen au niveau des clubs ?

Phase de groupes: Chacune des 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue Europa reçoit un montant fixe de 3,63 millions d’euros auquel il faut ajouter 630.000 pour une victoire et 210.000 pour un nul. Les champions du groupe reçoivent également 1,1 million d’euros et les seconds 550 000 euros.

32e de finale : 500 000 €.

Assommer: 1.2 million.

Quarts de finale: 1,8 million.

Classement pour les demi-finales : 2,8 millions.

Qualification pour la finale : 4,6 millions.

Champion de la Ligue Europa : 4 millions.

Prix ​​du coefficient / Market Pool : Les équipes reçoivent également un montant en fonction de leur coefficient UEFA pour les 10 dernières saisons. Être 132.000 pour le club avec le meilleur coefficient et 4.224 pour le plus bas. De plus, en Ligue Europa, le chiffre de distribution du Market-Pool sera de près de 140 millions d’euros.